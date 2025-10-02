 Užteko vieno pokalbio: vyras sukčiams pats pervedė beveik 40 tūkst. eurų

Užteko vieno pokalbio: vyras sukčiams pats pervedė beveik 40 tūkst. eurų

2025-10-02 08:49
BNS inf.

Sukčiai iš vyro Visagine išviliojo 39,8 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Utenos apskrities policija.

Užteko vieno pokalbio: vyras sukčiams pats pervedė beveik 40 tūkst. eurų
Užteko vieno pokalbio: vyras sukčiams pats pervedė beveik 40 tūkst. eurų / Redakcijos montažas

Anot policijos, 1958 metais gimęs vyras į pareigūnus kreipėsi trečiadienį ir pranešė, kad antradienį po pokalbių telefonu su nepažįstamais asmenimis iš banko sąskaitos į jų asmenų sąskaitas pervedė 39 tūkst. 801 eurą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
pinigai
Visaginas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų