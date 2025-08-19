Vyras, įtariama, smurtavo prieš mažametį

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.04 val. pranešta, kad Molainių gatvėje vyras (gim. 1978 m.) sukėlė fizinį skausmą mažamečiui (gim. 2019 m.).
Smurto atvejis prieš nepilnametį fiksuotas ir Vilniaus rajone.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 16 d. apie 12 val. Vilniaus rajone, namuose, vyras (gim. 1991 m.) galimai smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
