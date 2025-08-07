Aukcione – retas „Hobito“ egzempliorius

Ši knyga yra vienas iš 1 500 originalių britų autoriaus novatoriško fantastinio romano egzempliorių, išleistų 1937 metais.
Manoma, kad iki šių dienų išliko tik keli šimtai šio leidimo knygų, teigia aukcionų namai „Auctioneum“, kurių atstovai knygą aptiko senoje knygų lentynoje vienuose namuose Bristolyje pietvakarių Anglijoje.
„Išlikusios knygos iš pirmojo tiražo dabar laikomos vienomis geidžiamiausių šiuolaikinės literatūros knygų“, – teigiama „Auctioneum“ pranešime.
Aukcione, kuris baigiasi trečiadienį 20 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku knygos kaina jau pasiekė 23 tūkst. svarų sterlingų (26,4 tūkst. eurų).
„Auctioneum“ knygą surado įprasto namo tvarkymo metu, mirus jo savininkei.
„Niekas nežinojo, kad ji ten yra, – sakė „Auctioneum“ retų knygų specialistė Caitlin Riley (Keitlin Raili). – Tai buvo tiesiog eilinė knygų lentyna.“
„Iš pirmo žvilgsnio tai buvo akivaizdžiai ankstyvojo leidimo „Hobitas“, todėl tiesiog išsitraukiau knygą ir pradėjau vartyti, nors nė nesitikėjau, kad tai tikrai pirmasis leidimas“, – sakė C. Riley.
„Negalėjau patikėti savo akimis“, – pridūrė specialistė, pavadinusi knygą „neįsivaizduojamai retu radiniu“.
Egzempliorius šviesiai žaliu viršeliu papuoštas retomis nespalvotomis J. R. R. Tolkieno iliustracijomis. Jis sukūrė savo mylimą Viduržemio visatą, būdamas Oksfordo universiteto profesoriumi.
„Hobito“, epinės serijos „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings), priešistorės, visame pasaulyje parduota daugiau nei 100 mln. egzempliorių.
Naujosios Zelandijos režisierius Peteris Jacksonas (Piteris Džeksonas) ekranizavo ir „Hobitą“, ir „Žiedų valdovą“.
Pirmasis „Hobito“ leidimas su autoriaus ranka rašytu rašteliu elfų kalba 2015 metų birželį „Sotheby's“ aukcione buvo parduotas už 137 tūkst. svarų sterlingų (157,2 tūkst. eurų dabartiniu kursu).
