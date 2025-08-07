Aukcione Didžiojoje Britanijoje už 49 tūkst. eurų parduotas retas „Hobito“ egzempliorius

Interesantai iš viso pasaulio išaugino kainą – egzempliorius galiausiai parduotas už keturiskart didesnę kainą nei tikėjosi aukcionų namai. „Tai nuostabus rezultatas už labai ypatingą knygą“, – sakė „Auctioneum“ knygų specialistė Caitlin Riley.
Aukcionų namų darbuotojai aptiko knygą Bristolyje iškraustydami vieną butą. Leidinys gulėjo senoje knygų lentynoje. Ji ištraukė knygą iš lentynos ir pervertė, pasakojo C. Riley. „Negalėjau patikėti savo akimis. Kai supratau, kas tai, mano širdis pradėjo smarkiai plakti. Tai neįtikėtinai retas radinys“, – pasakojo ji. Knyga yra su J. R. R. Tolkieno pieštomis juodai baltomis iliustracijomis.
J. R. R. Tolkienas parašė „Hobitą“, kai dėstė Oksfordo universitete. Dabar rasta knyga priklausė botaniko Huberto Priestley, turėjusio ryšių su universitetu, šeimos bibliotekai. „Tikėtina, kad jiedu pažinojo vienas kitą“, – teigė aukcionų namai.
2015 m. J. R. R. Tolkieno pirmojo leidimo „Hobito“ egzempliorius su dedikacija elfų kalba „Sotheby‘s“ aukcione Londone buvo parduotas už 187 tūkst. eurų.
„Hobitas“ yra J. R. R. Tolkieno legendinės „Žiedų valdovo“ serijos pirmtakas – jo visame pasaulyje parduota daugiau nei 100 mln. egzempliorių.
