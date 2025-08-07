 Aukcione Didžiojoje Britanijoje už 49 tūkst. eurų parduotas retas „Hobito“ egzempliorius

Aukcione Didžiojoje Britanijoje už 49 tūkst. eurų parduotas retas „Hobito“ egzempliorius

2025-08-07 20:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Aukcione Didžiojoje Britanijoje vienas kolekcininkas už 43 tūkst. svarų (49 tūkst. eurų) įsigijo retą J. R. R. Tolkieno knygos „Hobitas“ pirmojo leidimo egzempliorių. Aukcionų namų „Auctioneum“ duomenimis, tai vienas iš vos 1,5 tūkst. egzempliorių, kurie buvo išspausdinti 1937 m. Iš šių vėlgi, spėjama, likę tik keli šimtai – dėl to tai „viena paklausiausių moderniosios literatūros knygų“.

Aukcione Didžiojoje Britanijoje už 49 tūkst. eurų parduotas retas „Hobito“ egzempliorius
Aukcione Didžiojoje Britanijoje už 49 tūkst. eurų parduotas retas „Hobito“ egzempliorius / Scanpix nuotr.

Interesantai iš viso pasaulio išaugino kainą – egzempliorius galiausiai parduotas už keturiskart didesnę kainą nei tikėjosi aukcionų namai. „Tai nuostabus rezultatas už labai ypatingą knygą“, – sakė „Auctioneum“ knygų specialistė Caitlin Riley.

Aukcionų namų darbuotojai aptiko knygą Bristolyje iškraustydami vieną butą. Leidinys gulėjo senoje knygų lentynoje. Ji ištraukė knygą iš lentynos ir pervertė, pasakojo C. Riley. „Negalėjau patikėti savo akimis. Kai supratau, kas tai, mano širdis pradėjo smarkiai plakti. Tai neįtikėtinai retas radinys“, – pasakojo ji. Knyga yra su J. R. R. Tolkieno pieštomis juodai baltomis iliustracijomis.

J. R. R. Tolkienas parašė „Hobitą“, kai dėstė Oksfordo universitete. Dabar rasta knyga priklausė botaniko Huberto Priestley, turėjusio ryšių su universitetu, šeimos bibliotekai. „Tikėtina, kad jiedu pažinojo vienas kitą“, – teigė aukcionų namai.

2015 m. J. R. R. Tolkieno pirmojo leidimo „Hobito“ egzempliorius su dedikacija elfų kalba „Sotheby‘s“ aukcione Londone buvo parduotas už 187 tūkst. eurų.

„Hobitas“ yra J. R. R. Tolkieno legendinės „Žiedų valdovo“ serijos pirmtakas – jo visame pasaulyje parduota daugiau nei 100 mln. egzempliorių.

Šiame straipsnyje:
Hobitas
aukcionas
retas egzempliorius
parduotas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų