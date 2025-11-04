Darbą pradeda trys kultūros viceministrai – Brokas, Kuznecovienė ir Kurmin

„Kultūros ministerijos komandos stiprinimas yra būtinas žingsnis siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą darbų tęstinumą. Sektoriaus laukia svarbūs iššūkiai, įskaitant pasirengimą artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, todėl negalime sau leisti stovėti vietoje. Šie paskyrimai padės užtikrinti, kad projektai būtų tęsiami, gautų naują postūmį ir sėkmingai judėtų į priekį“, – pranešime cituojama laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Filmų prodiuseris ir režisierius A. Brokas kultūros ministerijoje kuruos profesionaliojo meno, nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinės kultūros programos, kino, kultūros ir kūrybinės industrijos bei Lietuvai reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimo sritis. Jis taip pat rūpinsis literatūros, leidybos, mecenatystės, menininko statuso ir socialinės apsaugos bei kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimo su lietuvių diaspora užsienyje klausimais.
A. Kuznecovienė, anksčiau dirbusi ministro Šarūno Biručio komandoje, rūpinsis kultūros paveldo apsauga, kultūros turinio skaitmeninimo politika, architektūros menu bei kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų kėlimų. Jai, kaip viceministrei, taip pat priskirtas kultūrinių rezervatų ir istorinio nacionalinio parko direkcijos kuravimas.
Savo ruožtu R. Kurmin, turinti ilgametę patirtį projektų administravimo, komunikacijos, kultūros renginių koordinavimo bei bendradarbiavimo su kultūros įstaigomis ir vietos bendruomenėmis srityse, dirbdama kultūros viceministre rūpinsis atminties institucijų: bibliotekų, muziejų, archyvų, nematerialiojo kultūros paveldo, regioninės kultūros politikos ir mėgėjų meno sritimis.
Kultūros bendruomenė tokį žingsnį vadina politiniu absurdu
Savo ruožtu kultūros bendruomenės atstovai, dar pirmadienį raginę Vyriausybę neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, tokiu žingsniu nėra patenkinti. Šiuos sprendimus jie vadina politiniu absurdu.
„Šiandien Kultūros ministerijoje, kurioje nėra ministro, buvo paskirti viceministrai – tai dar labiau išryškino politinį absurdą, kuriame atsidūrė kultūros valdymas. Asamblėjos iniciatyvinė grupė nepritaria tokiam iškreiptam procesui, kai politinė komanda buriama be aiškios atsakomybės, nežinant, kas bei kokiais kriterijais ją formavo“, – rašoma kultūros bendruomenės atstovų socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Laikome šį sprendimą pavojingu demokratinei tvarkai. Jis pažeidžia politinio pasitikėjimo principus, kelia abejonių dėl skaidrumo ir menkina visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis. Tai, ką šiuo metu stebime, yra tik darbo imitacija ir procesų vilkinimas, o ne realus problemos sprendimas“, – teigiama įraše.
Kaip skelbta anksčiau, būtent dėl pradėtos formuoti Kultūros ministerijos politinės komandos kultūrininkų atstovai atsisakė atvykti ir į šią savaitę planuotą susitikimą su Kultūros ministerijos bei premjerės komandos atstovais.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, praėjusį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
