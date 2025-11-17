Prieš kelias savaites darbą pradėjusi kultūros viceministrė traukiasi

A. Kuznecovienė, anksčiau dirbusi ministro Šarūno Biručio komandoje, turėjo rūpintis kultūros paveldo apsauga, kultūros turinio skaitmeninimo politika, architektūros menu bei kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų kėlimu. Jai, kaip viceministrei, taip pat buvo priskirtas kultūrinių rezervatų ir istorinio nacionalinio parko direkcijos kuravimas.
Kaip skelbta, prieš kelias savaites, Kultūros ministerijai vis dar neturint vadovo, viceministrais buvo paskirti Renata Kurmin, A. Kuznecovienė bei Aleksandras Brokas. Tiesa, pastarsis, viešojoje erdvėje sulaukęs kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu ir su Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos komanda neva megztų kontaktų, iš pareigų pasitraukė praėjus keturioms dienoms.
Netrukus kultūros ministre tapo jau vasarą prezidento Gitano Nausėdos šioms pareigoms patvirtinta, tačiau tuomet prisiekti taip ir nespėjusi Vaida Aleknavičienė.
Tiesa, prieš jai oficialiai tampant ministre, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigė, jog paskyrus V. Aleknavičienę Kultūros ministerijos vadove, darbą jau pradėję viceministrai veikiausiai ir toliau eis savo pareigas.
