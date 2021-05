Ką žiūrėsime atsivėrusiuose kino teatruose?

Po pusės metų vėl galime džiaugtis kino teatruose rodomais filmais. Juos iškeitę į sofas ir tokias interneto platformas kaip „Netflix“, pamažu sugrįžtame į tamsias sales. Pasibaigęs „Oskarų“ sezonas atpūtė jų nugalėtojus – „Klajoklių žemę“, „Perspektyvią merginą“ ir „Tėvą“. O virtualiojoje erdvėje vykęs „Kino pavasaris“ savaitei sugrįžo į kino teatrus. Panašu, kad per ateinantį mėnesį kino demonstruotojai stengsis patenkinti įvairių žiūrovų skonius. Repertuaras patiks tiek europietiško kino gerbėjams, tiek išsiilgusiems veiksmo ar komedijų.

„Vasara ‘85“, rež. François Ozonas, 2020

Kasmet po filmą sukuriantis prancūzų režisierius F. Ozonas po tikrais faktais paremto, sukrečiančio „Ačiū Dievui“ nusprendė ekranizuoti paauglystėje perskaitytą Aidano Chamberso romaną „Pašok ant mano kapo“ („Dance on my Grave“). Pagal knygą ir režisieriaus vasaros atostogų prisiminimus sukurtas filmas nukelia į devintojo dešimtmečio Prancūzijos pajūrį, kur tarp dviejų jaunuolių – Aleksio ir Deivido – užsimezga artimi jausmai. Įkvėptas klasikinių romantinių filmų ir devintojo dešimtmečio kultūros, F. Ozonas nukelia žiūrovus į savo jaunystės Normandiją, prisirpusią vasariškų jausmų, muzikos ir šokių. Filmo pavadinimą įkvėpė jame skambanti „The Cure“ daina „In Between Days“. Kino teatruose – nuo gegužės 14 d.

Stopkadras iš filmo „Vasara '85“

„Prakaituok!“, rež. Magnusas Von Hornas, 2020

Rudenį trumpai pristatytas Europos šalių kino forume „Scanorama“ režisieriaus M. von Horno vaidybinis filmas „Prakaituok“ buvo vienas plačiausiai aptariamų praėjusių metų filmų. Per kūno rengybos instruktorę Silviją atsiveria gilesnis žvilgsnis į nuomonės formuotojų kultūrą, kur vienas netinkamas įrašas gali sugriauti visą įdirbį ir atimti rėmėjus. Mylima sekėjų ir kolegų, jauna moteris neretai jaučiasi vieniša ir svajoja apie artimą žmogų, tačiau ar reklamuodama pozityvią mąstyseną ir sveiką gyvenimą, ji gali parodyti tikruosius savo jausmus? Pagrindinį vaidmenį atlikusi aktorė Magdalena Koleśnik metus praleido treniruodama kūną ir susikūrusi asmeninę „Instagram“ paskyrą mokėsi dirbti su socialinėmis medijomis.

Kino teatruose – nuo gegužės 14 d.

„Meinstrymas“, rež. Gia Coppola, 2020

Kokios yra dabartinės „Kalifornijos svajos“? Tikrai ne Emmos Stone ir Ryano Goslingo veikėjų siekiama šlovė kino ir muzikos industrijoje. Dabar visi nori būti socialinių tinklų žvaigždėmis. G. Coppola iš arčiau žvelgia į kelių Los Andžele gyvenančių jaunuolių norą tapti garsiems kuriant „YouTube“ vaizdo įrašus. Aktoriai Andrew Garfieldas ir Maya Hawke filme atskleis naujai susikūrusios industrijos užkulisius, kur dėl peržiūrų skaičiaus žmonės pasiryžę peržengti visas žmogiškąsias ribas. „Meinstryme“ pasirodo ir tikri „YouTube“ turinio kūrėjai – Juanpa Zurita, Jake‘as Paulas ir kt.

Kino teatruose – nuo gegužės 21 d.

„Holivudo afera“, rež. George’as Gallo, 2020

Gegužės antrojoje pusėje kino teatruose sulauksime ir veiksmo komedijų. Režisieriaus G. Gallo filmas nukels į 1974-ųjų Holivudą, kur prasiskolinęs kino prodiuseris Maksas Barberis bandys suregzti aferą, norėdamas išvengti mirties nuo įtakingo mafijos boso. Jį išgelbėti gali draudimo išmoka, kurią vyras gautų „netyčia“ nužudęs pagrindinį filmo aktorių. Tad fiktyviam filmui greitai suburiama filmavimo komanda ir surandamas neaiškus aktorius Djukas Montana. Tačiau, net ir didinant pavojingų scenų skaičių, pasirodo, jį ne taip lengva nužudyti. Filme pagrindinius vaidmenis atlieka trys „Oskarų“ laureatai: Robertas De Niro, Morganas Freemanas ir Tommy Lee Jones‘as.

Kino teatruose – nuo gegužės 21 d.

Stopkadras iš filmo „Holivudo afera“

„Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis, 2020

„Kino pavasaryje“ FIPRESCI kino kritikų prizu apdovanotas T.Smulkio debiutinis ilgametražis filmas „Žmonės, kuriuos pažįstam“ tyrinėja trijų Vilniuje gyvenančių žmonių kasdienybę. Juos sujungiantis, tačiau žiūrovams nematomas ketvirtasis veikėjas Anatolijus leidžia šiems išreikšti savo besikeičiančias būsenas ir norą išsilaisvinti iš senojo gyvenimo. Režisierius atvirai žvelgia į savo miestą, kuris neatpažįstamai keičiasi naujų daugiabučių rajonų statybų aikštelėse. Linos Lapelytės filmui sukurtas garso takelis pagaviai užčiuopia miesto atmosferą ir veikėjų jausmus, o Vytauto Pluko kamera – jų kaitą.

Kino teatruose – nuo gegužės 28 d.

„Tylos zona 2“, rež. Johnas Krasinskis, 2021

2018 m. didelio susidomėjimo sulaukęs siaubo trileris „Tylos zona“ pasakojo po monstrų užkariavimo išgyvenusią šeimą, kurios narių gyvybės priklauso nuo gebėjimo išlaikyti tylą. Filmo tęsinyje nuo monstrų persekiojimo ištrūkusi Evelin ir jos vaikai bandys įminti jų atsiradimo mįslę. Ieškodami naujų namų, jie sužinos, kad nėra vieninteliai išgyvenę žmonės. Tačiau, tie, kurie išliko, nebūtinai yra draugiškai nusiteikę. Kaip ir pirmąją dalį, tęsinį režisavo J. Krasinskis, kuris, prieš penkerius metus perskaitęs juodraštinį scenarijų, susidomėjo dviejų draugų parašyta istorija. Ją įkvėpė ir ankstesni Holivudo filmai: „Svetimas“, „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ ir „Miegamajame“.

Kino teatruose – nuo gegužės 28 d.

„Labas rytas“, rež. Yasujirō Ozu, 1959

„Skalvijos“ kino centras toliau tęsia pažintį su japonų režisieriumi Y. Ozu ir birželio mėnesį kino klasikos vakaruose rodys jo filmą „Labas rytas“. Jame pasakojama apie du berniukus, kurie 6-ojo dešimtmečio Japonijoje prisiekia nekalbėti, kol tėvai jiems nenupirks televizoriaus. Režisierius išlieka ištikimas per visą karjerą plėtojamai temai ir toliau tyrinėja šeimos santykius. Pasitelkdamas minimalistines priemones ir ilgamečių aktorių kolektyvą, jis kalba apie kartų skirtumus. Virtualiojoje „Skalvijos“ kino salėje galima pamatyti ir kitus du režisieriaus filmus – „Tokijo apysaka“ ir „Vėlyvas pavasaris“.

Kino teatre – gegužės 30, birželio 6 ir 13 d. Seansus pristato kino kritikai.

Stopkadras iš filmo „Labas rytas“

„Dekalogas“, rež. Krzysztofas Kieślowskis, 1988

Šiemet lenkų režisierius K. Kieślowskis būtų minėjęs 80-metį. Lenkų institutas ir „Skalvijos“ kino centras rodys kino kūrėjo serialą „Dekalogas“, sukurtą pagal Dešimt Dievo įsakymų. Kiekvienas iš dešimties valandos trukmės filmų nagrinėja etines dilemas, su kuriomis susiduria valstybinių daugiabučių Lenkijoje gyventojai. Vienas žymiausių ir labiausiai įvertintų režisieriaus darbų bus rodomas birželio 9–13 d., nuo trečiadienio iki sekmadienio, kiekvieną dieną po seansą, kurį sudarys dvi dalys.