Kultūros ministrė pareiškė užuojautą dėl architekto Eugenijaus Miliūno mirties

„Netekome vieno ryškiausių Lietuvos kūrėjų, kurio darbai – nuo Mykolo Žilinsko dailės galerijos iki „Žalgirio“ arenos – tapo neatsiejamais šiuolaikinės Lietuvos architektūros simboliais. Architektas savo kūryboje meistriškai derino erdvės monumentalumą su jautriu dėmesiu žmogui ir santūria estetika. Šią sunkią valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą architekto šeimai, artimiesiems, kolegoms, mokiniams, visai architektūros ir kultūros bendruomenei“, – užuojautoje teigia ministrė.
E. Miliūnas gimė 1952 metais, architektūros studijas baigė tuometiniame Vilniaus inžineriniame statybos institute.
Pasak Architektų sąjungos, E. Miliūnas yra viena svarbiausių figūrų Lietuvos architektūroje.
2012 metais jis apdovanotas nacionaline premija už konceptualių architektūros erdvių suvokimą, už šiuolaikinių visuomenei reikšmingų pastatų sukūrimą.
1999 metais jam skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 2012 metais įvertintas Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklu, o 2024 metais – Architektūros riterio ordinu.
Lietuvos architektų rūmai 2019 metais architektui skyrė vieną iš trijų pirmųjų Lietuvos architektų žiedų už atsidavimą architektūros menui, drąsius ieškojimus ir reikšmingus kūrybinius rezultatus.
