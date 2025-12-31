 Mirė operos solistas Česlovas Nausėda

2025-12-31 10:30
BNS inf.

Eidamas 80-uosius metus, mirė lietuvių operos solistas Česlovas Nausėda. 

Česlovas Nausėda
Česlovas Nausėda / Asociatyvi Freepik.com, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro nuotr.

Šia žinia trečiadienį savo „Facebook“ puslapyje pasidalino Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT).

„Netekome artisto, be kurio neapsieidavo nei viena operos premjera. LNOBT solistu tapo 1978 metais, sukūrė daugelį pagrindinių tenoro vaidmenų, tarp kurių kaip mėgstamiausius yra išskyręs Manriką „Trubadūre“, Kavaradosį „Toskoje“ ir Don Chozė iš „Karmen“, – rašoma pranešime.

Č. Nausėda gimė 1946 metais Kiaukaliuose, Šilalės rajone.

1978-aisiais baigęs Lietuvos konservatoriją solistas dirbo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre. Koncertavo Vakarų Europos šalyse, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Taivane.

