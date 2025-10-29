mirė Kostas Smoriginas

Apie netektį feisbuko paskyroje pranešė sūnus.
„Šiąnakt iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – trumpą įrašą trečiadienio rytą paliko sūnus Kostas Smoriginas.
Teatro ir kino aktorius, režisierius, muzikantas K. Smoriginas gimė 1953 m. balandžio 22 d. Kaune.
Gimė ir užaugo Šančiuose. 1960–1971 m. mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė).
1975–1999 m. ir nuo 2004 m. buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose. K. Smoriginas nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš naujo aktorinės dainos žanro (dainuojamosios poezijos) kūrėjų. 1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų („Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“). Nuo 2000 m. ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles („Pilietis“, „Ponai ir Ponios“).
1987 metais K. Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija. 1999 metais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kristoforu“.
2001 m. K. Smoriginui skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, o 2007 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
