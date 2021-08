Muziejininkams paaiškinta istorinių ginklų registravimo tvarka

2019 m. Lietuvoje buvo priimta Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisa, numatanti, kad net ir netinkamais šaudyti pripažinti ginklai privalo būti įregistruoti iki šių metų rugsėjo 14 d. Didelė dalis muziejų visus turimus ginklus ir šaudmenis yra tinkamai įregistravę, tačiau kai kurie to padaryti iki šiol nebuvo spėję. Be to, dalis muziejų nėra tinkamai įregistravę ir nedeaktyvuotų ginklų, nors prievolė tai padaryti įsigaliojo dar 1998 m.

Todėl ministerijos iniciatyva surengtas nuotolinis susitikimas, kurio metu Policijos departamento Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala išsamiai išaiškino įstatymo nuostatas bei atsakė į visus muziejų atstovams kilusius klausimus dėl tolesnio ginklų registravimo.

„Noriu padėkoti A. Čiupalai už ypač aiškius, išsamius ir konkrečius atsakymus į visus muziejininkams kilusius klausimus, taip pat už sklandų bendradarbiavimą. Šis susitikimas patvirtino, jog geranoriškai kalbantis ir diskutuojant galima nesunkiai rasti konstruktyvius sprendimus“, – sakė kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

Policijos atstovas muziejininkams dar kartą priminė, kad iki rugsėjo 14 d. jie turi pateikti prašymus dėl ginklų registravimo Policijos departamentui, o prašymo nagrinėjimo ir ginklų registravimo procedūros bus užbaigtos po rugsėjo 14 d. pagal muziejų pateiktus prašymus.