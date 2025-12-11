Pasaulinė Blaževičiaus filmo „Skyrybos karo metu“ premjera vyks prestižiniame „Sundance“ festivalyje

Sausio pabaigoje naujausias A. Blaževičiaus filmas kartu su 9 kitais iš viso pasaulio varžysis „Sundance“ festivalio pilnametražių vaidybinių filmų konkursinėje programoje „World Cinema Dramatic Competition“.
Šis JAV kasmet vykstantis kino festivalis yra priskiriamas prie penkių svarbiausių pasaulio festivalių kartu su Kanų, Venecijos, Berlyno ir Toronto festivaliais.
„Labai džiaugiuosi – tai tikrai nuostabi žinia ir man labai daug reiškia patekti būtent į „Sundance“ su trečiuoju savo filmu. „Skyrybos karo metu“ gimė iš paprastų, žmogiškų situacijų, kurias stebėjau tiek artimiausioje savo aplinkoje, tiek Lietuvoje apskritai – todėl ypatinga matyti, kad jos randa atgarsį tokio masto festivalyje. „Sundance“ užaugino daugybę nepriklausomo kino kūrėjų, tad būti jo dalimi yra didžiulis įvertinimas. Esu be galo dėkingas visai komandai – ši sėkmė priklauso mums visiems, – sako režisierius A. Blaževičius. – Simboliška, kad kvietimo sulaukėme vos baigę filmo garso takelį. Su prodiusere Marija Razgute Liuksemburge peržiūrėjome paskutinį filmo garso montažą ir tos pačios dienos vakare gavome žinią iš „Sundance“.
„Šis kvietimas į „Sundance“ yra nepaprastai svarbus įvykis Lietuvos kinui ir kultūrai. Tokiu metu, kai kultūros sritis ir jos reikšmė visuomenėje yra kvestionuojama dabartinės valdančiosios daugumos, tarptautinis pripažinimas tampa itin svariu priminimu, kad mūsų šalies kultūra turi svorį, balsą ir ateitį. „Sundance“ – pasaulinis nepriklausomo kino autoritetas, ir mūsų filmo atranka rodo, kad lietuviškos istorijos gali ryškiai išsiskirti globaliame kontekste. Labai didžiuojuosi visa filmo komanda ir vertinu finansinių partnerių prisidėjimą. Ši džiugi žinia skirta ne tik mums – tai akimirka, kuria norime dalintis su visu kultūros lauku“, – pabrėžia prodiuserė Marija Razgutė („M-Films“).
Naujausias A. Blaževičiaus filmas „Skyrybos karo metu“ nukelia į 2022-ųjų Vilnių. Aukštas pareigas užimanti ambicinga vadovė Marija atviram pokalbiui apie skyrybas su vyru pasirenka blogiausią įmanomą laiką – dieną prieš Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Tad dabar skyrybų procesus jiems tenka išgyventi laviruojant tarp dviejų – pabėgėlių ir vidurio amžiaus – krizių.
Lietuvos žiūrovai filmą „Skyrybos karo metu“ išvys kitais metais. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka Marius Repšys ir „Europos kylančios žvaigždės“ („European Shooting Star“) apdovanojimu įvertinta Žygimantė Elena Jakštaitė, taip pat vaidina Amelija Adomaitytė, Indrė Patkauskaitė, Gintarė Parulytė, Larisa Kalpokaitė, Rimantas Bagdzevičius. Filmą Lietuvoje finansavo Lietuvos kino centras, Vilniaus kino fondas, LRT, filmas kurtas bendra gamyba su Liuksemburgu, Airija ir Čekija.
„Skyrybos karo metu“ – trečiasis A. Blaževičiaus filmas. Ankstesni režisieriaus kūriniai – filmai „Šventasis“ ir „Bėgikė“ – Lietuvoje pelnė 8 „Sidabrinės gervės“ apdovanojimus. „Bėgikė“ taip pat gavo geriausio filmo apdovanojimą Rygos kino festivalyje ir geriausio Baltijos šalių prizą Talino „Juodųjų naktų“ festivalyje.
Apie „M-Films“
2008 m. įkurta kino gamybos kompanija „M-Films“ prodiusuoja vaidybinius filmus, kurie sėkmingai pristatomi svarbiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, ne vienas jų apdovanotas Nacionaliniais Lietuvos kino apdovanojimais bei „Sidabrinėmis gervėmis”. Kompanija prodiusuoja jaunosios kartos Lietuvos režisierių – Andriaus Blaževičiaus („Skyrybos karo metu“, 2026, „Bėgikė“, 2021, „Šventasis“, 2016), Karolio Kaupinio („Badautojų namelis“, 2025, „Nova Lituania“, 2019), Vytauto Katkaus („Svečias“, 2025, „Uogos“, 2022), Marijos Kavtaradze („Tu man nieko neprimeni“, 2023, „Išgyventi vasarą“, 2018) – filmus. „M-Films“ taip pat itin aktyviai dirba su tarptautinės bendros gamybos projektais.
Naujausi komentarai