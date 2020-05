Režisierė D. Ibelhauptaitė prašo: neleiskime žūti talentams

„Klasikinės muzikos, teatro, šokio ir kiti scenos meno renginiai vis dar draudžiami, net ir lauke!, – sekmadienį feisbuke rašė žinoma moteris. – O čia kviečiu pažiūrėti, kaip atrodo tuščios kėdės didžiuliame kieme – dideli ir saugūs atstumai, bet vis dar be žiūrovų... O tūkstančiai įvairių sceninio meno sričių kūrėjų yra palikti nežinioje, be galimybės vykdyti savo profesinę veiklą ir atsidūrę pavojuje prarasti savo profesinius įgūdžius. Aš jau nekalbu apie žiūrovus, kurie tikrai yra pasiilgę aukščiausios kokybės gyvo garso ir vaizdo...Dalinkimės šiais vaizdais, linkėdami saulėto sekmadienio, ir tikėkime, kad Lietuvos Vyriausybė mus išgirs. Lietuva turi super didelius tarptautinius talentus visose meno srityse, daugelis jų – gyvasis scenos menas, kuris be kolegų scenoje ir be žiūrovų yra neįmanomas arba nepilnavertis... Neleiskim jam žūti!“, – rašo D. Ibelhauptaitė.

„Facebook“ nuotr.



„Facebook“ nuotr.

Primename, kad karantinas Lietuvoje yra paskelbtas iki gegužės 31 dienos 24 val. Jo sąlygos palaipsniui yra švelninamos, tačiau meno renginiai kol kas nėra leidžiami.