 Tęsis protestai prieš „aušriečius“ Kultūros ministerijoje: prisijungs žemės ūkio atstovai

2025-10-21 10:52
ELTOS inf.

Kultūros bendruomenei toliau reikalaujant atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, nuo trečiadienio skelbiamas protesto mėnuo „Mes esame kultūra“.

Kultūros atstovų teigimu, pirmasis pasipriešinimo Kultūros ministerijos išmainymui mėnuo, suvienijęs plačią bendruomenę, norimų politinių rezultatų neatnešė.

„Po socialdemokratų partijos suvažiavimo teigta, jog ministerija perimama jos žinion, tačiau ir toliau nesugebama vienareikšmiškai atsakyti, ar „Nemuno aušros“ atstovai dalyvaus Kultūros ministerijos valdyme. Ministro skyrimo procesas vilkinamas, o dialogas su kultūros bendruomene tik imituojamas“, – rašoma Lietuvos kultūros asamblėjos pranešime.

Todėl, pasak jos, visą mėnesį per Lietuvą sklis žinia apie protestą. Į šiuos procesus bus raginami įsitraukti skirtingi sektoriai, o protestą garsins palaikymo grupės, kurių Lietuvoje ir už jos ribų jau užregistruota 160.

Protesto mėnuo prasidės nuo šį trečiadienį susibursiančios Kauno asamblėjos. Finaliniu protesto mėnesio akordu taps lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.

ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

pagalvojus
Jei jie menininkas ir kultūros atstovai, tai Lietuvos kultūra sunkiai serga ir ne Žemaitaitis dėl to kaltas. Manau kaltas besaikis godumas ir sąmoningas parazitavimas visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Nutraukti beverčių projektų finansavimą ir bus tvarka.
0
0
nuomonė
Jeigu jie tikri menininkai, tai tikrai kažką vertingo sukuria ir gali išsilaikyti be paramos, užteks sunkti mokesčių mokėtojų pinigus beverčiams projektams - eikite griovių kasti jei nieko negebate apart riaušių kėlimą.
0
0
Linas
KEISTA, KAD NEMATOME NĖ VIENO TIKROS KULTŪROS ATSTOVO. TIK STUDENTAI IR MOKINIAI. NEJAUKU, KAŽKAIP. KUR AKTORIAI, REŽISIERIAI, DIRIGENTAI, SERIALŲ KŪRĖJAI IR VAIDINTOJAI. KUR MENO VADOVAI IR SOLISTAI. AŠ UŽ KULTŪRĄ IR MENĄ, BET NE TOKIOMIS PRIEMONĖMIS IR NE SU TOKIAIS VEIDAIS. IR TIE GATVIŲ PROTESTUOTOJAI - AR BUVO BALSAVIMO DIENĄ PRIE BALSADĖŽIŲ. ŠŪKAUTI MOKAME VISI.
2
0
