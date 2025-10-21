Tęsis protestai prieš „aušriečius“ Kultūros ministerijoje: prisijungs žemės ūkio atstovai

Kultūros atstovų teigimu, pirmasis pasipriešinimo Kultūros ministerijos išmainymui mėnuo, suvienijęs plačią bendruomenę, norimų politinių rezultatų neatnešė.
„Po socialdemokratų partijos suvažiavimo teigta, jog ministerija perimama jos žinion, tačiau ir toliau nesugebama vienareikšmiškai atsakyti, ar „Nemuno aušros“ atstovai dalyvaus Kultūros ministerijos valdyme. Ministro skyrimo procesas vilkinamas, o dialogas su kultūros bendruomene tik imituojamas“, – rašoma Lietuvos kultūros asamblėjos pranešime.
Todėl, pasak jos, visą mėnesį per Lietuvą sklis žinia apie protestą. Į šiuos procesus bus raginami įsitraukti skirtingi sektoriai, o protestą garsins palaikymo grupės, kurių Lietuvoje ir už jos ribų jau užregistruota 160.
Protesto mėnuo prasidės nuo šį trečiadienį susibursiančios Kauno asamblėjos. Finaliniu protesto mėnesio akordu taps lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
