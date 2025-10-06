Žemaitaitis toliau įžeidinėja kultūrininkus: jie vakar rėkė, cypė, klykė, baubė

„O jie yra kas? Rinkimus laimėję yra? Čia kultūrininkai, kurie vakar rėkė, cypė, klykė, baubė? Tai sėkmės jiems“, – prieš prasidedant koalicinės tarybos posėdžiui Seime žurnalistams sakė R. Žemaitaitis, paklaustas, kaip ketina spręsti situaciją dėl Kultūros ministerijos.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Sekmadienį kultūrininkai rengė įspėjamąjį streiką, prieš kurį laiką vyko ir protestas prie Prezidentūros. Taip pat platinama ir peticija – ją jau pasirašė per 79 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Nerimstančius kultūrininkus R. Žemaitaitis išvadino rėksniais – įspėjamajame streike dalyvavusius aktyvistus vadino „baubiančiais veikėjais“, kalbėjo apie veikiančias „blogio jėgas“ bei ragino žmones „saugotis laukinių“. Savo ruožtu socialdemokratų lyderiai paragino koalicijos kolegą neįžeidinėti piliečių.
„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – išplatintame pranešime teigė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Svarstant, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją, valdantieji kol kas oficialiai nesutarė dėl dar vienų ministerijų mainų, tačiau tokia opcija neatmetama. Apie galimybę keistis ministerijomis užsiminė ir Prezidentūra.
