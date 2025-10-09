Kultūrininkų protestus palaiko 45 proc. gyventojų

Tyrimas rodo, kad protestų nepalaiko 32 proc. visuomenės, o likę 23 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.
Kultūrininkų veiksmai yra labiau palaikomi ir miestuose, ir kaimuose, tačiau mažiau remiami tarp žemesnių pajamų ir žemesnio išsilavinimo gyventojų.
Apklausa taip pat rodo, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra dažniausiai įvardijamas kaip atsakingas dėl padėties.
Paklausti, kam tenka didžiausia atsakomybė dėl susidariusios situacijos kultūros sektoriuje, 29,7 proc. respondentų minėjo G. Nausėdą, beveik 12,9 proc. – Lietuvos socialdemokratų partiją, po beveik 10,9 proc. – premjerę Ingą Ruginienę ir partiją „Nemuno aušra“.
Kiti veikėjai minėti mažiau.
BNS rašė, kad kultūrininkai jau kelias savaites protestuoja dėl „Nemuno aušrai“ priskirto kultūros ministro portfelio.
Partijai atsakomybė deleguoti šį ministrą teko po ministerijų mainų, kai Energetikos ministerija buvo perleista socialdemokratams, prezidentui atsisakius tvirtinti „aušriečių“ kandidatą Mindaugą Jablonskį.
Kultūros ministru formuojant Vyriausybę buvo paskirtas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, tačiau jis praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų.
Dabar kultūros ministre laikinai dirba švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė.
LRT užsakymu tyrimų bendrovė „Norstat“ reprezentatyvią gyventojų nuomonės apklausą atliko spalio 1–6 dienomis. Telefonu ir internete apklausti buvo tūkstantis Lietuvos gyventojų, tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.
