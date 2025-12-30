 Išpylėte kavą ar vyną? Vienas neteisingas judesys – ir staltiesė sugadinta

2025-12-30 16:59
Ieva Dyraitė (LNK)

Didžiosios metų šventės – ne tik džiaugsmas, bet ir dėmės. Kava ant staltiesės, vynas ant suknelės – atrodo, daiktams atėjo galas. Tačiau specialistai ramina: viską dar galima išgelbėti. Kaip valyti, kad nesugadintumėte, ir kokių klaidų nedaryti, pasakojo Skalbimo ir valymo centro vedėja Regina Michalkevičienė.

– Kokios dažniausios klaidos ir su kuo nereikėtų iš pradžių valyti, jeigu kažką išpylėme?

– Jeigu kažką išpylėme ant staltiesės, nepulkime valyti buitiniais valikliais, kuriuos turime po ranka – jie nepadės. Dėmė tiesiog išsiplės ir staltiesė atrodys dar negražesnė. Nereikėtų valyti nei druska, nei soda. Tai elementarios buitinės priemonės, kurios šiuo atveju nepadeda. Staltiesę reikėtų gelbėti tik po puotos – apdorojus dėmes ir išskalbus ją tinkamu režimu su skalbikliais.

– Ką daryti, jeigu kažką išpylėme, dėmė matosi ir norisi ją nuvalyti?

– Dėmę galima švelniai nusausinti servetėle. Jeigu tai raudono vyno dėmė, galima pabandyti ją „gesinti“ baltu vynu, kad spalva kiek pašviesėtų, tačiau visiškai dėmės taip neišvalysime.

– Po švenčių jos negalima ilgai laikyti?

– Po švenčių staltieses būtina apžiūrėti ir įvertinti, kokios dėmės liko – ar tai vynas, ar riebalai. Pirmiausia reikia išvalyti dėmes, tik tada skalbti visą staltiesę. Prieš tai ją reikia nupurtyti, nugramdyti maisto likučius ir paruošti skalbimui.

– Ar priklauso, ant kokios medžiagos kažkas išsipila?

– Taip, tai labai svarbu. Dažniausiai naudojamos medvilninės staltiesės, kurios gerai sugeria dėmes ir jas sunkiau išvalyti. Taip pat pasitaiko šilkinių staltiesių – jos itin lepios ir reikalauja daugiau atsargumo. Visada rekomenduojama atsižvelgti į gamintojo nurodymus etiketėje – ypač dėl skalbimo temperatūros.

– Iš kokios medžiagos dėmes išvalyti sudėtingiausia?

– Iš natūralių audinių dėmes pašalinti sunkiausia. Iš sintetinių medžiagų jos dažniausiai išsivalo lengviau.

– Galima sakyti, kad maisto dėmės dabar tampa sunkiau išvalomos?

– Taip, ypač riebalai. Kai kurie aliejai apskritai šalinami tik cheminiu būdu – jų negalima išskalbti paprastai. Tai susiję su sudėtingesne jų sudėtimi.

– Su kuo visgi galima bandyti valyti?

– Namuose galima naudoti paprastą kempinėlę su švelnia puse, neagresyviai valyti dėmę. Taip pat tinka vatos tamponėlis. Po to dėmę galima plauti vandeniu. Dažnai per šventes apsipilame kava ar arbata – tuomet galima pabandyti užberti druskos ant šviežios dėmės ir ją įtrinti. Druska sugeria pigmentą ir gali padėti sumažinti dėmės ryškumą.

