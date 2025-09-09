Arūnas Valinskas skelbia sensacingą žinią

Šią žinią skelbė jų autorius, prodiuseris ir vedėjas Arūnas Valinskas: „Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Bet tikiuosi, kad tai nebus paskutiniai „Auksiniai svogūnai“. Tiesiog noriu, kad estafetę perimtų kažkas kitas. Maloniai prašome ir kviečiame! Neabejoju, kad TV kanalas, perėmęs šią ceremoniją, tikrai suras kūrėjus, kurie pratęs žiūrimiausio TV projekto tradiciją.“
„Auksinių svogūnų“ scenoje pasirodo ryškiausi atlikėjai, sukuriantys spektaklius, šmaikščiai apnuoginančius ryškiausius Lietuvos politikos ir pramogų pasaulio įvykius. „Auksinio svogūno“ statulėlėmis yra apdovanojami labiausiai akis šalies žmonėms graužę ir stebinę politikai ir visuomenės veikėjai.
Paskutiniai „Auksiniai svogūnai“, diriguojant A. Valinskui, vyks kovo 30 d.
„Norime, kad tai būtų pati linksmiausia ir pati geriausia „Auksinių svogūnų“ ceremonija. Tuo labiau, kad dabartinė valdžia ir jos veiksmai tiesiog įpareigoja tokius surengti. Nuoširdžiai ačiū jiems už pastangas ir indėlį, kuriant geriausius visų laikų „Auksinius svogūnus“, mes jūsų nenuvilsime. Mes nesakome „atia“, mes sakome „iki“, – teigė A. Valinskas.
