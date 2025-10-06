Dainininkė Laisva: mane kaip moterį žlugdė tai, kad nesijaučiau numeris vienas

Tai pirmas kartas, kai 37-erių moteris prieš televizijos kameras atviraus apie skyrybas su sutuoktiniu Rolandu. Moteris atvirai papasakos ir tai, ką teko išgyventi priėmus sprendimą skirtis.
Visą laiką matydavau, kaip jis ieškodavo kažkokių kitų moterų.
„Vienu momentu aš buvau kaip daržovė. Fiziškai negalėjau pajudėti iš lovos. Man atrodė, kad aš negaliu nuvažiuoti iki darbų. O jeigu nuvažiuoju į darbus, negaliu dirbti. Kai pradėdavau pasakoti, kas man darosi, žmonės į mane žiūrėdavo ir galvodavo, kad aš tiesiog išsigalvoju. Fiziškai tos ligos nepamatysi, tiesiog gali ją pajusti, o kai tau yra negera, sunku žodžiais nupasakoti, kokie yra jausmai. Jau geriau skaudėtų dantį, ausį. Tada bent jau gali vaistais nuslopinti skausmą. O kai tau pasidaro negera nervine prasme, atrodo, kad tu tiesiog su plyšiu. Tai yra baisi liga“, – pasakos Laisva.
Kiek jai teko taikstytis su mylimojo rodomu dėmesiu kitoms moterims? Ir ką išgyveno supratusi, kad išsaugoti santuokos neverta?
