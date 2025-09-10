 Dainininko automobilyje rastas kūnas: išdavė kvapas

Policijos akiratyje atsidūrė dainininkui D4vd priklausantis „Tesla“ automobilis, kuriame buvo aptiktas kūnas. Mašina jau kelias dienas stovėjo Holivudo automobilių saugojimo aikštelėje.

Kaip portalui „TMZ“ patvirtino Los Andželo policija, rugsėjo 8-ąją pareigūnai sulaukė pranešimo apie aitrų kvapą sklindantį iš stovinčios transporto priemonės.

Apžiūrėjus automobilį „Tesla“, buvo rasti žmogaus palaikai. Įvykis pradėtas tirti kaip mirties atvejis.

Televizijos kanalas „ABC 7“ skelbė, jog palaikai aptikti maiše, gulėjusiame automobilio bagažinėje. Pareigūnai kol kas neatskleidžia žuvusiojo tapatybės.

Automobilis registruotas Hempstede, Teksaso valstijoje, Davido Anthony Burke’o vardu – tai tikrasis dainininko D4vd vardas.

Tuo metu pats 20-metis atlikėjas tęsia savo pasaulinį turą – antradienį jis pasirodys Mineapolyje.

„Wikicommons“ nuotr.

D4vd per trumpą laiką tapo viena ryškiausių naujų muzikos žvaigždžių: jo kūriniai „Here With Me“ ir „Romantic Homicide“ jau perkopė milijardą perklausų, o socialiniuose tinkluose jis turi milijonus sekėjų.

Atlikėjo atstovai kol kas komentarų nepateikė. Vis dėlto, kadangi automobilis aikštelėje stovėjo keletą dienų, o D4vd buvo aktyvus socialiniuose tinkluose, panašu, kad rasti palaikai nėra jo.

