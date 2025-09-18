Dainininko bagažinėje radus kūną – košmariška staigmena

Mergina atpažinta atlikus kriminalistinius tyrimus, tačiau ekspertai vis dar aiškinasi mirties priežastį.
Pažinti kūną padėjo ir ant jos dešiniojo smiliaus išsitatuiruotas žodis „Shhh…“. Kaip skelbia portalas TMZ, dainininkas, kurio bagažinėje rasti palaikai, turi tokią pačią tatuiruotę.
Celeste kūnas buvo rastas Holivudo automobilių aikštelėje, kai darbuotojai pajautė iš automobilio sklindantį stiprų kvapą.
„Tesla“ D4vd vardu (tikrasis vardas – David Anthony Burke). Paskutinį kartą mergina buvo matyta 2024 m. balandžio 5-ąją.
LNK.LT primena, kad rugsėjo 8-ąją pareigūnai sulaukė pranešimo apie aitrų kvapą sklindantį iš stovinčios transporto priemonės.
Apžiūrėjus automobilį „Tesla“, buvo rasti žmogaus palaikai. Įvykis pradėtas tirti kaip mirties atvejis.
Televizijos kanalas „ABC 7“ skelbė, jog palaikai aptikti maiše, gulėjusiame automobilio bagažinėje.
