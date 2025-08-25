Gelminė ir Mantas Stonkai paviešino teatrališkų vestuvių akimirkas

Mantas ir Gelminė vienas kitam „taip“ tarė „Lėlės“ teatre sostinėje. Į tuoktuvių ceremoniją rinkosi garsenybių desantas: televizijos laidų vedėjas Rolandas Mackevičius su žmona Ieva, komikas Mantas Katleris su žmona Aiste, režisierė Marija Kavtaradzė, komikė Vita Žiba, stiliaus žinovas Paulius Stumbra su žmona Austėja, turinio kūrėja Agnė Kulitaitė bei kiti žinomi veidai.
Šventei buvo pasirinktas juodos spalvos aprangos kodas – svečiai atvyko vilkėdami elegantiškus juodus derinius, kurie suteikė šventei elegancijos.
Po tuoktuvių Gelminė nusprendė pasilikti mergautinę pavardę ir nuo šiol vadinsis Glemžaite-Stonke.
Praėjus šiek tiek laiko po šventės, jaunavedžiai instagrame pasidalijo pirmosiomis vestuvių nuotraukomis. Juodai balti kadrai įamžino juos sėdinčius ant teatro kėdžių ir meiliai pozuojančius prieš objektyvą.
„Stonkai“, – brūkštelėjo aktorė.
Naujai sukurtą šeimą sveikino laidų vedėja Eglė Jurgaitytė, nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė, renginių vedėja Meda Borisaitė bei laidų vedėja Ugnė Siparė.
LNK.LT primena, jog tinklalaidėje „Duok aštriau“ viešėjusi aktorė prasitarė nežinanti, kada pora oficialiai pradėjo draugauti.
„Nežinome, kada yra mūsų draugystės oficiali pradžia. Aš sakyčiau, kad tai prasidėjo atostogų Tenerifėje metu. Jis manęs taip ir nepaprašė būti jo mergina“, – tuomet šyptelėjo Gelminė.
