Po vestuvių – pirmasis Stonkų kadras

Komikas, aktorius ir laidų vedėjas M. Stonkus instagrame pasidalijo nuotrauką, kurioje – jaunavedžių rankos, papuoštos vestuviniais žiedais. Fone matyti ir vaišės – greitojo maisto restorano suvožtiniai.
M. Stonkaus instagramo nuotr.
Kaip jau buvo rašyta, G. Glemžaitė ir M. Stonkus savo ypatingai progai pasirinko sostinės senamiestyje įsikūrusį teatrą „Lėlė“.
Į šventę sugūžėjo gausus būrys įžymių svečių. Tarp jų buvo galima pamatyti gerus poros draugus komiką Mantą Katlerį su žmona Aiste, komikę Vitą Žibą, turinio kūrėją Agnę Kulitaitę, televizijos laidų vedėją Rolandą Mackevičių su žmona Ieva bei kitų pramogų pasaulio atstovų.
Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė
Tai antroji M. Stonkaus santuoka bei pirmoji G. Glemžaitei.
