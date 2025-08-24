Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gelminė Glemžaitė

Nuo šiol ji – Gelminė Glemžaitė-Stonkė.
Šeštadienį komikas, aktorius ir laidų vedėjas M. Stonkus instagrame pasidalijo nuotrauka, kurioje – jaunavedžių rankos, papuoštos vestuviniais žiedais. Fone matyti ir vaišės – greitojo maisto restorano suvožtiniai.
Primename, kad penktadienį pora savo ypatingai progai pasirinko sostinės senamiestyje įsikūrusį teatrą „Lėlė“. Juos sutuokė jų kolega, aktorius Giedrius Savickas.
Visi vestuvių svečiai puošėsi juoda spalva.
M. Stonkus G. Glemžaitei pasipiršo 2022 m. Maldyvuose.
(be temos)
(be temos)