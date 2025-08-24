 Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gelminė Glemžaitė

Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gelminė Glemžaitė

2025-08-24 10:28 klaipeda.diena.lt inf.

Aktorė Gelminė Glemžaitė, penktadienį ištekėjusi už aktoriaus, humoristo, laidų vedėjo Manto Stonkaus, instagrame pakeitė savo duomenis. 

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė
Gelminė ir Mantas Stonkai

Nuo šiol ji – Gelminė Glemžaitė-Stonkė.

G. Glemžaitės-Stonkės instagramo nuotr.

Šeštadienį komikas, aktorius ir laidų vedėjas M. Stonkus instagrame pasidalijo nuotrauka, kurioje – jaunavedžių rankos, papuoštos vestuviniais žiedais. Fone matyti ir vaišės – greitojo maisto restorano suvožtiniai.

M. Stonkaus instagramo nuotr.

Primename, kad penktadienį pora savo ypatingai progai pasirinko sostinės senamiestyje įsikūrusį teatrą „Lėlė“. Juos sutuokė jų kolega, aktorius Giedrius Savickas.

Visi vestuvių svečiai puošėsi juoda spalva.

M. Stonkus G. Glemžaitei pasipiršo 2022 m. Maldyvuose.

Šiame straipsnyje:
Gelminė Glemžaitė
Gelminė Glemžaitė Stonkė
Mantas Stonkus
Manto Stonkaus vestuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Berta
Na,Stonkau - žemaiti,turėtų būti gėda už tokį pasirinkimą darkant pavardę.
0
0
w, x, sz...
Stonkuvienė skambėtų tauriai. "Stonkė"... Kaip žmonės nori būti juokingais...
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų