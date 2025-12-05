Įžiebta Biržų miesto Kalėdų eglė

„Gražių, jaukių, o svarbiausia šeimyniškų švenčių Jums visiems“, – įžiebęs eglutę linkėjo Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius. Ramaus ir prasmingo švenčių laukimo susirinkusiems linkėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Lilija Vaitiekūnienė.
Tradiciškai centrinę miesto aikštę puošia gyva, Biržų krašto gyventojų padovanota, žaliaskarė. Šiemet − tai 10 metrų aukščio, apie 35 metų amžiaus eglė, atkeliavusi iš Nausėdžių kaimo (Biržų r.), Vandos Pikunienės sodybos.
2025 m. miesto Kalėdų eglė pasipuošusi auksinės ir raudonos spalvos burbulais bei tūkstančiais auksu spindinčių lempučių. Visoje aikštėje išsibarsčiusios švytinčios dekoracijos, o mažųjų ir suaugusiųjų laukia interaktyvus Kalėdų paštas, kuriuo galima siųsti savo norus, svajones ir linkėjimus pačiam Kalėdų Seneliui. Spindesys, užliejęs miesto širdį, kuria jaukią ir magišką atmosferą bei kviečia atrasti Biržus, virtusius tikra šventine pasaka.
Nuoširdžiai dėkojame miestui eglutę padovanojusiai poniai Vandai ir jos dukroms – Irenai ir Vitai, Biržų miesto seniūnijai, pasirūpinusiai miesto viešųjų erdvių puošyba, Biržų kultūros centrui – už Kalėdų eglutės įžiebimo šventės organizavimą, UAB „Liutera“, E. Bekerio autotransporto paslaugų įmonei, UAB „Biržų ranga“, Panevėžio apskr. VPK Biržų r. policijos komisariatui, užtikrinusiems, kad kalėdinė eglutė saugiai pasiektų pagrindinę miesto aikštę, ir visiems, prisidėjusiems bei padėjusiems miestui suspindėti ir virsti šventine pasaka!
