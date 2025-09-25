Kokius daiktus rankinėje laiko Ruginienė?

Dramai rimstant, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė paaiškino, kad jos rankinė – ne 5000 eurų vertės „Fendi“, o 50 eurų kainavęs paprastas itališkas aksesuaras.
„Šitam rankinukui daug metų, jis jau toks šiek tiek pasitrynęs, bet vis tiek oda išlaiko savo formą ir spalvą. Dėl to labai mėgstu itališkas rankines. Tai nėra aukštos klasės brendas. Pajuokausiu, bet mano vyras gavo šoką. Jis galvojo, kad kaina yra viena, o pasirodo 5 tūkst.! Tikrai ne 5 tūkst. eurų ir tokių rankinukų turiu kelis“, – laidoje „KK2“ juokavo Inga Ruginienė.
Paskirtoji premjerė demonstravo ir rankinės etiketę – ant jos nėra „Fendi“ ženklo, tik užrašas „Made in Italy“.
„Tai yra pirkta oficialioje itališkoje parduotuvėje. Akivaizdu, kad tai nėra padirbinys ir kad jį padarė italų gamintojas. Stengiuosi vengti pirkti neaiškios kilmės daiktus ir ten neapsipirkinėju, – sakė politikė.
Laidoje „KK2“ paskirtoji premjerė parodė rankinę ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Ką joje nešiojasi Inga Ruginienė?
„Piniginė, labai pamėgtas lūpų blizgis, turiu ausines“, – vardijo moteris.
Taip pat politikė rankinėje turi mėgstamą kosmetinę, dekoruotą turkiškais motyvais.
„Ir savo mėgstamų kvepalų buteliuką“, – šypsojosi I. Ruginienė, rodydama „Valentino“ prekės ženklo kvepalus.
