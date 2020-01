„Lietuvos balse“ – įspūdingas pasikeitusios S. Jakubėnaitės sugrįžimas

Viena ryškiausių antrosios laidos žvaigždžių – Lietuvai gerai pažįstama atlikėja Simona Jakubėnaitė. Prieš penkiolika metų Simonos ir Lino Adomaičio duetas buvo vienas populiariausių Lietuvoje, o jų dainą „What Happened to Your Love“ Eurovizijoje išgirdo ir visa Europa. Tačiau vos po kelių metų dėmesio ir pasirodymų didžiojoje scenoje Simona dingo ir nuo to laiko jos koncertuojančios Lietuvoje niekas ir nebegirdėjo. Šį sekmadienį tik „Lietuvos balse“ atlikėja yra pasiruošusi sugrįžti į didžiąją sceną ir tai padaryti itin galingai.

„Baisu pagalvoti, kad tai vyko jau prieš keliolika metų. Tačiau po „Eurovizijos“ išsipildė viena iš mano svajonių – aš laimėjau stipendiją mokytis Amerikoje ir man net nekilo abejonių, kad viską Lietuvoje paliksiu. Nebenorėjau nei tų vakarėlių, nei jokių koncertų dainuojant popsą. Norėjau važiuoti mokytis džiazo, to, kas visuomet buvo mano širdies muzika. Todėl tuomet, tiesiog palikau viską ir išvažiavau į Ameriką“, – apie ilgus metus tylos pasakoja Simona.

Studijos prestižiniame Bostono Berklio muzikos koledže smarkiai praplėtė atlikėjos akiratį ir užgrūdino ją kaip asmenybę. Tačiau tęsti muzikinę karjerą už Atlanto tuomet sutrukdė vidinis nerimas.

„Mokslų viduryje įvyko lūžis ir aš pradėjau daugiau kurti nei būti atlikėja. Svarsčiau, kad gal man reiktų važiuoti į Niujorką, ten turėjau pasiūlymą kurti albumą. Tačiau pasakiau ne ir nusprendžiau grįžti į Panevėžį“, – apie netikėtą sprendimą grįžti į Lietuvą pasakoja Simona.

Tačiau gyvenimas gimtajame mieste tapo sunkesniu išbandymu nei Simona galėjo tikėtis. Po gyvenimo Bostone atlikėja jautė itin didelį gyvenimo kontrastą tarp ramaus gyvenimo Panevėžyje ir intensyvių metų JAV. Netrukus ji pastebėjo, jog gyvenimas didelio džiaugsmo jau nebeteikė.

„Grįžusi aš supratau, kad man pasidarė niekas neįdomu. Aš visą dieną praleisdavau žiūrėdama serialus. Kaip tik tuo metu nusipirkau šuniuką, tačiau ir šuniukas džiaugsmo neteikė... Tuomet jau supratau, kad galbūt atėjo laikas kreiptis pagalbos į specialistus ir pradėti medikamentinį gydymą“, – atvirai apie savo išgyvenimus ir apnikusią depresiją sugrįžus į Lietuvą pasakoja Simona.

Vėl atsitiesus atlikėjos gyvenimas pasisuko jai pačiai netikėta linkme. Dabar Simona užsiima tuo, ko galvojo, jog gyvenime negalėtų daryti, o šį sekmadienį yra pasiruošusi pagaliau sugrįžti į didžiąją sceną ir visai Lietuvai parodyti, kas yra tikrasis profesionalumas.

Kurį mokytoją pasirinks Simona, kieno komanda pasipildys vienu stipriausių ir profesionaliausių balsų šiame sezone ir kas paskatino atlikėją po daugiau nei dešimtmečio sugrįžti į didžiąją sceną, sužinoti bus galima jau šį sekmadienį 19.30 val. per LNK.