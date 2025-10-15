Mirė garsus JAV soulo muzikos atlikėjas D'Angelo

Ritmenbliuzo žvaigždė ir neosoulo pionierius derino žanrus ir atvėrė naujas kryptis, išplėsdamas juodųjų popmuzikos tradicijų ribas ir sukurdamas tokius jausmingus hitus kaip „Brown Sugar“ ir „Untitled (How Does It Feel)".
Rizikingas karštas pastarosios dainos vaizdo klipas pavertė atlikėją superžvaigžde, bet jam buvo sunku dorotis su užgriuvusios popkultūros šlovės našta.
„Švytinti mūsų šeimos žvaigždė pritemdė savo šviesą mums šiame gyvenime (...). Po užsitęsusios ir drąsios kovos su vėžiu skaudama širdimi pranešame, kad Michaelas D'Angelo Archeris (Maiklas DiAndželas Arčeris), savo gerbėjams visame pasaulyje žinomas kaip D'Angelo, buvo pašauktas namo“, – sakoma jo šeimos pareiškime žurnalui „Variety“.
D'Angelo buvo giriamas už tokius albumus kaip debiutinis 1995-ųjų „Brown Sugar“ ir 2000-aisiais išleistas „Voodoo“.
„Voodoo“ pagrindinis singlas „Untitled (How Does It Feel)" pelnė atlikėjui geriausio ritmenbliuzo atlikėjo vokalo „Grammy“, o pats „Voodoo“ buvo paskelbtas geriausiu ritmenbliuzo albumu.
D'Angelo garsėjo įvairių stilių suliejimu ir improvizacijomis. Jis buvo analoginės muzikos gamybos gerbėjas ir teikė pirmenybę ilgoms improvizacijoms, su daug kuo bendradarbiavo.
„Tokia liūdna netektis (...). Puikiai praleidome tiek daug laiko. Labai tavęs pasiilgsiu. Miegok ramiai D', myliu tave, KARALIAU“, – socialiniame tinkle „X“ parašė muzikos prodiuseris ir didžėjus DJ Premier.
D'Angelo ir DJ Premier bendradarbiavo kurdami 1998 metų singlą „Devil's Pie“.
Tarp kitų žiniasklaidos priemonių, pranešusių apie D'Angelo mirtį, yra žurnalas „People“ ir pramogų pasaulio leidinys TMZ.
Muzikos industrijos „biblija“ „Pitchfork“ teigia, kad D'Angelo padėjo „apibrėžti neosoulo judėjimą“.
Virdžinijoje gimęs D'Angelo buvo šioks toks atsiskyrėlis, tik periodiškai pasirodydavo tam, kad išleistų savo muzikos. Daugumą jo kūrybos palankiai vertino ir klausytojai, ir kritikai.
2016 metais jis figūravo buvusio JAV prezidento Baracko Obamos (Barako Obamos) naudotame grojaraštyje, drauge su kitais garsiais muzikantais, tokiais kaip popmuzikos superžvaigždė Janet Jackson (Džanet Džekson), soulo atlikėja Janelle Monae (Džanel Monei) ir bliuzo rokeris Gary Clarkas (Garis Klarkas) jaunesnysis.
Naujausi komentarai