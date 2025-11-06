Nenuleidžia vandens tualete, nesiprausia duše: kokie Holivudo žvaigždžių įpročiai šokiruoja gerbėjus

Žvaigždės, spindinčios filmuose ir ant raudonojo kilimo, daugeliui atrodo tobulumo pavyzdžiai. Gerbėjai dievina savo dievukus ir būtų šokiruoti sužinoję apie kai kuriuos jų blogus įpročius.
Surinkome keletą netikėtų faktų apie tris įžymybes, kurios nuolat pasirodo ekrane.
Megan Fox
2023 m. Megan Fox atvirai papasakojo apie savo kovą su neįprastu psichikos sutrikimu – kūno dismorfinio sutrikimu. Dėl jo aktorė negali matyti savo kūno taip, kaip jį mato kiti, ir mylėti savo išvaizdos. Šis sutrikimas sukelia įkyrias mintis apie fizinius trūkumus, net jei jie tėra įsivaizduojami. Gydymui dažniausiai reikalingi vaistai ir terapija.
Kalbant apie gandus, kad M. Fox nenuleidžia vandens tualete – jie paremti pačios aktorės prisipažinimu 2007 m. Pasak „BuzzFeed“, Megan sakė, kad yra labai netvarkinga: palieka drabužius išmėtytus, po savęs – betvarkę, ir dažnai pamiršta nuleisti vandenį tualete. Tai, pasak jos, nutinka net ir būnant svečiuose.
Bradas Pittas
2024 m. aktorius Jasonas Priestley pasidalijo prisiminimais apie laikus, kai 90-aisiais dalijosi kambariu su Bradu Pittu. Pasak jo, jie rengdavo varžybas, kas ilgiausiai ištvers be dušo – ir B. Pittas visada laimėdavo.
Tuo tarpu kitas jo kolega, režisierius Eli Rothas, atskleidė neįprastą Brado higienos patarimą. Intensyvių filmavimų metu, kai aktoriai daug prakaituoja ir nelieka laiko dušui, B. Pittas pasiūlė paprastą sprendimą – naudoti drėgnas servetėles pažastims nuvalyti.
Matthew McConaughey
Verta paminėti, kad gandai, jog aktorius tingi praustis po dušu, yra visiškai melagingi. Pats M. McConaughey ne kartą yra pabrėžęs, kad prausiasi kelis kartus per dieną ir kad higiena jam labai svarbi.
Ši klaidinga nuomonė kilo dėl to, kad, anot „BuzzFeed“, jis dešimtmečius nenaudojo dezodoranto.
Dar 2005 m., kai aktorius buvo išrinktas seksualiausiu vyru planetoje, jis atskleidė, kad renkasi naminius kremus ir kitas natūralias kūno priežiūros priemones.
2021 m. jo kolegė filme „Griaustinis tropikuose“ Yvette Nicole Brown pasidalijo įspūdžiais dirbant su aktoriumi. Kai M. McConaughey jai pasakė, kad nenaudoja dezodoranto, bet vis tiek nekvepia blogai, ji nusprendė tyliai prieiti ir pauostyti. Pasak Yvette, aktorius kvepėjo maloniai ir švariai, o ne pelėsiu ar prakaitu.
Tai rodo, kad ne visi keisti įžymybių įpročiai būtinai veda prie neigiamų rezultatų.
