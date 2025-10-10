Netikėtas dėmesys: princas Williamas užfiksuotas su pornografijos auka

Buvusi „Love Island“ žvaigždė šią savaitę sulaukė didelio Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos pripažinimo.
Trečiadienį, spalio 8 d., princas Williamas Vindzoro pilyje vykusioje apdovanojimo ceremonijoje Georgia Harrison paskyrė Britanijos imperijos ordino nare (MBE). Pirmą kartą ji buvo įtraukta į Karaliaus 2025 m. gimtadienio apdovanojimų sąrašą birželio mėnesį už pastangas spręsti „interneto privatumo ir kibernetinių nusikaltimų problemą“.
G. Harrison pradėjo advokacijos veiklą, gindama moterų skaitmenines teises, po to, kai jos buvęs partneris Stephenas Bearas 2022 m. buvo pripažintas kaltu keršto pornografijos byloje prieš ją, kaip anksčiau pranešė PEOPLE.
Kaltinamasis nuosprendis buvo priimtas po to, kai jis pasidalino jųdviejų sekso įrašu svetainėje „OnlyFans“. 2023 m. kovą jam buvo skirta 21 mėnesio kalėjimo bausmė, tačiau jis buvo paleistas anksčiau, pranešė BBC.
Apdovanojimų laureatai pagerbiami Investitūros (apdovanojimo) ceremonijose ir asmeniškai gauna apdovanojimus iš karališkosios šeimos nario. Kasmet įvyksta apie 30 investitūrų, o kiekvienoje ceremonijoje dalyvauja daugiau nei 60 laureatų, rašoma oficialioje karališkosios šeimos svetainėje.
Atsiimdama apdovanojimą, G. Harrison nusilenkė prieš princą Williamą, prieš jam ją apdovanojant.
Ji sakė, kad būsimasis karalius jai pranešė sekęs jos istoriją. „Jaučiuosi pakylėta. Tiesiog nesuvokiau, koks stebuklingas bus šis momentas. Visų pirma, buvau labai laiminga sužinojusi, kad tai bus princas Williamas“, – sakė ji žurnalistams.
„Aš tikrai tikėjausi, kad jis gali būti vienas iš žmonių, kurie jį įteiks, ir, žinote, aš tikrai jaučiau, kad, kai gavau apdovanojimą, jis nuoširdžiai domėjosi viskuo, ką padariau, sekė mano istoriją, ir tai man labai daug reiškė“, – pridūrė ji.
Kalbėdama su BBC, ji sakė: „Tai buvo tokia nuostabi galimybė, ir aš esu labai dėkinga, ir aš 100 proc. tęsiu savo kampaniją. Ir jei kas, tai bus kažkas, kas tikrai paskatins mane ir toliau daryti pokyčius moterims visur, ir aš esu labai dėkinga, kad man suteikta tokia atsakomybė“, – pridūrė ji, remiantis leidiniu.
Buvusiai realybės šou žvaigždei ir autorei tai buvo įtempti metai – balandį ji internete pasidalino, kad kartu su partneriu Jacku Stacey lapkričio mėnesį sulauks pirmagimio.
