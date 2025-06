Nijolė Pareigytė-Rukaitienė: ūkininkams esu tarsi piršlienė

Žmonės įvertino projektą

Nijolė sako: kad ir kuo būtum, kad ir ką darytum, meilė reikalinga visiems. Todėl šis projektas – apie meilę, draugystę ir pagalbą Lietuvos ūkininkams.

Vedėjai smagu, kad žmonės jį žiūri, – tai patvirtina ir geri pirmojo sezono laidų reitingai.

Šiais metais projekte dalyvauja net penki ūkininkai. Trys vyrai ir dvi moterys. Tarp jų – ir gerai žinoma žolininkė Adelė Karaliūnaitė. „Pernai dalyvių buvo tik keturi, taigi šį sezoną turime prieaugį“, – juokauja N. Pareigytė-Rukaitienė, su filmavimo komanda keliaujanti po Lietuvos ūkius, kalbinanti ūkininkus, pažindinanti juos su pretendentais, norinčiais laimėti jų širdis.

„Ūkininkai jau kibirkščiuoja ir netveria smalsumu, kas, su kuo ir kaip“, – intriguoja laidos „Ūkininkai ieško meilės“ vedėja.

Amžius – ne riba

Paprašyta užbėgti įvykiams už akių ir truputį papasakoti, ko šį sezoną tikėtis žiūrovams, Nijolė atvira. „Iš pradžių supažindinsime jus su ūkininkais. Parodysime, kuo jie užsiima: kuris vištas, avis ar karvutes augina, o kuris Lietuvos pievose, miškuose žoleles renka“, – šypsosi ji ir neišduoda, kaip pavyko į projektą prisivilioti vieną garsiausių Lietuvos žolininkių A. Karaliūnaitę.

Mylėti ir atrasti savo sielai artimą žmogų iš tiesų galima bet kuriame amžiuje, o tokį atradus – gal net planuoti vestuves.

Nijolė primena, kad pernai žiūrovų numylėtiniais projekte tapo ūkininkė Zita ir jos išrinktasis Vilius. Susumavus bendrus dalyvių ir žiūrovų balsus paaiškėjo, kad projekto prizą – 5 000 eurų – laimėjo senjorai. „Šįmet jauniausiam mūsų dalyviui – devyniolika, vyriausiai Adelei – per 70“, – aiškina N. Pareigytė-Rukaitienė, sužavėta žolininkės jaunatviškumo, o drauge ir gyvenimiškos išminties, kuria moteris mielai dalijasi su kitais projekto dalyviais.

D. Kudriavcevo, V. Černiausko nuotr.

Pretendentai – iš laiškų ir nuotraukų

Antrajame „Ūkininkai ieško meilės“ sezone dalyviai rinksis pretendentus į savo širdis iš laiškų ir nuotraukų. Todėl visi ir visos, trokštantys ir trokštančios tikros meilės, jau prieš kurį laiką pildė dalyvių anketas TV3 interneto puslapyje.

Nei ūkininkai, nei pretendentai nežino, į kieno širdį kas pretenduoja. Vyksta akli pasimatymai. Vienam ūkininkui tenka nuo trijų iki penkių kandidatų. Projekte po įvairiausių užduočių ir rengėjų sugalvotų išbandymų ūkininkai turės apsispręsti ir pasilikti tik po vieną labiausiai patikusį žmogų. Tokį, su kuriuo galbūt matys ir bendrą ateitį, o gal sutars dirbdami ūkio darbus.

Kai ūkininkai susipažįsta su galimais pretendentais, visi drauge keliauja pagyventi į ūkius. „Ne tik pagyventi, bet ir pasidarbuoti, o padirbus – ir pasilinksminti“, – aiškina Nijolė ir priduria, kad būtent po pasibuvimo pas ūkininkus pretendentai iškrinta – neatlaikę konkurencijos turi pasitraukti iš projekto.

Vedėjos darbas – koordinuoti porų pasimatymus. „Žiūriu, kad nė vienas nepasiklystų, – kvatojasi. – Padedu ūkininkams susigaudyti, kas ir kaip. Esu jiems tarsi piršlienė.“

Kad ir kuo būtum, kad ir ką darytum, meilė reikalinga visiems. Todėl šis projektas – apie meilę, draugystę ir pagalbą Lietuvos ūkininkams.

Laužys stereotipus

Visuomenėje dar gajūs stereotipai apie ūkininkus. „Atseit, jei jau ūkininkas – tai būtinai mėšlini batai, netvarka, gūdus kaimas… – ironizuoja N. Pareigytė-Rukaitienė. – Tikrai ne. Šių dienų ūkininkas – kitoks. Jis išsilavinęs, darbštus, siekiantis savo tikslų. Svarbiausia – labai nuoširdus ir geras žmogus, nes myli gamtą ir gyvūnus.“

Projekto tikslas – parodyti žmonėms šių dienų ūkininko veidą. Koks jis darbštus, atsakingas, turintis be galo daug pareigų, nuo ryto iki vakaro užsiėmęs.

Laidos vedėja atvirauja, kad būtent dėl šios priežasties ūkininkus buvo sunku įkalbėti filmuotis. Reikėjo ilgai derinti laiką, kad nenukentėtų ūkio darbai.

„Vasara ūkininkams – pats sezonas, pats darbymetis. Daugelis sakė, kad neturi kada su mumis plepėti, – atviravo Nijolė. – Kitas dalykas, kad daug Lietuvos ūkininkų jau yra sukūrę šeimas, tad išties sudėtinga buvo rasti nevedusių.“

Kodėl, moters nuomone, šis TV3 projektas toks populiarus? Todėl, kad visų lietuvių šaknys yra kaime, o visa Lietuva – žemdirbių kraštas. „Žiūrovai matys paprastus ūkinininkų dienos darbus, daug gamtos vaizdų, galės mėgautis lengvais pokalbiais. Bus toks neįpareigojantis ir lengvas laidų formatas“, – žada ji, pati labai mėgstanti atsipalaidavimo ir ramybės po koncertų, renginių vedimo ieškoti gamtoje.

D. Kudriavcevo, V. Černiausko nuotr.

Vadina save gamtos žmogumi

Nijolė, nors ir labai myli gamtą, ūkininkavimą palieka ateičiai, kai turės mažiau veiklų. Kol kas, sako, užteks ir kelių pakeltų lysvių Lampėdžiuose, prie naujojo namo. „Savo landšafto architektės paprašiau, kad prie namo man padarytų keletą lysvių. Noriu pasisodinti čiobrelių, rozmarinų ir kitų prieskoninių žolelių. Joms bus skirti dideli ir gražūs vazonai“, – dalijasi garsi moteris, šiuo metu gyvenanti Kauno centre. Prie namų ji turi terasą, kurioje prisodinta tiek visko, kad namiškiams sunku praeiti.

Ar Nijolės darželis nenuvysta, kai jos dažnai nebūna namuose? „Tas, kuris nori, – viską suspėja. Grįžtu naktį namo ir palaistau“, – šmaikštauja linksmuolė.

Kuo ilgiau projekto „Ūkininkai ieško meilės“ vedėja keliauja po Lietuvos ūkius, tuo labiau širdies gilumoje jaučia, kad ir pati yra kaimo, gamtos žmogus. „Vienas iš mūsų ūkininkų daug metų gyveno Anglijoje. Grįžęs į Lietuvą paveldėjo iš močiutės ūkį – 40 ha, į kuriuos įeina ir ežero pakrantė su miškais, laukais. Kai pas jį svečiavomės su filmavimo komanda, po darbų vakare susėdome ant ežero kranto – tyku, vanduo raibuliuoja, tolumoje matyti miškas. Ramuma tokia“, – neslepia susižavėjimo Nijolė ir sako, kad jos naujieji namai Lampėdžiuose irgi bus su vaizdu į ežerą. Tiesa, ežero pakrantė bus prieinama visiems žmonėms, o kitoje jo pusėje – regioninis parkas. Pašnekovė tikisi, kad žmonės nepristatys ten namų ir viešbučių.

Savo vyrą Rimvydą ji vadina asfalto vaiku, grynu miestiečiu, gimusiu ir augusiu prie Kauno valstybinio muzikinio teatro. „Būti gamtoje jis mėgsta, bet turėti ūkį kažin, ar įkalbėčiau“, – abejoja ji ir džiaugiasi, kad iki įkurtuvių Lampėdžiuose trūksta visai nedaug.

Tas pats ūkininkas, sako, pas kurį su kūrybine grupe mėgavosi ežero ramybe, augina 300 laisvėje laikomų vištų! Kiaušinius gali rankioti kaip grybus miške. Dovanų, grįždama namo, Nijolė gavo net 80 kiaušinių! „Išsikepiau namuose kiaušinienę – geltona tokia. Varškėtukai irgi!“ – netveria džiaugsmu ji.

Paklausta, ar savo naujųjų namų kieme žada auginti keletą vištyčių, garsi laidų vedėja purto galvą. Verčiau jau bandys įkalbėti mamą, kuri gyvena prie Klaipėdos ir turi nemažą sklypą. „Kažkada, kai buvau dar vaikas, turėjome sodą prie Klaipėdos. Ten tikrai laikėme vištas, tad turėjome savų kiaušinių, o vieną kitą vištytę mama ir į puodą įdėdavo“, – prisimena TV3 laidų vedėja.

Negrįžta be lauktuvių

Ko įdomaus Nijolei teko ragauti meilės ieškančių ūkininkų namuose? Pasirodo, daug ko. Štai jauniausias iš ūkininkų Rokas turi sūrinę. Kiekvieną savaitgalį savo sūrius vyras parduoda Šilutės turguje. Filmavimo dieną, deja, visi gardieji Roko sūriai jau buvo išparduoti. Tačiau kūrybinę grupę ūkininkas pavaišino cepelinais su spirgučiais. „Išsiderėjau, kad į kitus filmavimus būtinai man atvežtų to skanaus sūrio su prieskoniais ir žolelėmis“, – šypsosi N. Pareigytė-Rukaitienė ir juokais žada ieškoti dar vieno ūkininko, kuris augintų bites, nes medų ji labai mėgsta.

Prieš mėnesį garsiai moteriai kilo sveikatos problemų – atsirado stiprus nugaros skausmas. Po rentgeno sužinojo turinti nugaros išvaržą, tad skausmus teko malšinti padedant kineziterapeutui.

Paklausta, kodėl garsiosios žolininkės Adelės nepaprašė ko nors nuo nugaros dieglių, projekto vedėja sako apie tai nė nepagalvojusi. „Nepagalvojau, nepaprašiau. Tačiau dovanų vis tiek gavau mamytei, vyrui, o sau – arbatos svoriui mesti“, – sako ji ir priduria, kad visas arbatėles reikia ne tik turėti, bet ir gerti.

D. Kudriavcevo, V. Černiausko nuotr.

Vyro ieškotų... bibliotekoje

Kodėl šiuolaikiniai ūkininkai ryžtasi ieškoti meilės per televiziją? Nijolės nuomone, jiems tai – smagi avantiūra, gyvenimo nuotykis. Tiesa, kai kuriuos iš dalyvių kūrybinei grupei teko ilgai įkalbinėti. „Jei pasiseks, turės draugą ar draugę visam gyvenimui. Tarkime, praeitų metų nugalėtojai. Tie senjorai iki šiol bendrauja. Kartais susitinka, kartais susiskambina. Kodėl ne? Kas čia blogo? Mano nuomone, šitaip meilės gal net geriau ieškoti nei kokiame tinderyje“, – dėsto savo nuomonę ji ir kiekvienam linki neužsisėdėti rutinoje, o suteikti savo kasdienybei kuo daugiau spalvų.

Jei nebūtų ištekėjusi, ar ryžtųsi ieškoti meilės televizijoje? Nijolė atvira: „Aš televizijoje jau beveik 20 metų! Todėl meilės čia tikrai neieškočiau. Verčiau jau eičiau į kokią biblioteką ir susirasčiau ten moksliuką“, – kvatojasi.

Ar nėra pavojaus Rimvydui Rukaičiui, kad antrą sezoną tarp ūkininkų besisukiojanti jo žmona ims ir įsižiūrės kokį laidos dalyvį? Nijolė tvirtina, kad vyro keisti nežada, o štai į ūkį gyventi eitų mielai – tik, žinoma, vyresniame amžiuje. „Ūkis man tiktų, nors, žinau, yra tokių žmonių, kurie prie ūkio – nė už ką. Ir mūsų projekte buvo pretendenčių, į kurias pažiūrėjus išsyk matėsi, kad į vienkiemį ar kaimą jų už jokius pinigus neįprašysi“, – aiškina realybės šou vedėja, laisvą minutę dažnai pasvajojanti, kaip būtų smagu gyventi sodyboje prie miško, ant ežero kranto. Tuomet dukra Patricija galėtų laikyti arklį, jodinėti.

Šių dienų ūkininkas kitoks. Jis išsilavinęs, darbštus, siekiantis savo tikslų. Svarbiausia – labai nuoširdus ir geras žmogus, nes myli gamtą ir gyvūnus.

Ispanija irgi vilioja

Jei ne į kaimą ir ne į vienkiemį, dainininkė ir laidų vedėja norėtų gyventi Ispanijoje. Bent jau tol, kol Lietuvoje bus šaltas ir drėgnas sezonas. Prisimena neseną atvejį, kai atskridusi į Ispaniją dainuoti lietuvaičių vestuvėse susidūrė su problema – dingusia elektra. „Elektros nebuvo nei Sevilijoje, nei Barselonoje, nei Malagoje, nei Marbėjoje. Jos nebuvo ir Prancūzijoje, ir dalyje Portugalijos. Tačiau įvyko stebuklas. Kai elektros neturėjo tūkstančiai žmonių, mums vis tiek pavyko atšvęsti meilės šventę. Išgelbėjo viešbučio generatorius“, – socialiniuose tinkluose rašo ji.

Kuo Nijolę taip sužavėjo Ispanija? Pasirodo, studijuodama universitete ji mokėsi ispanų kalbos – taigi, nesunkiai gali susikalbėti su vietiniais. Be to, Ispanijoje visada puikus oras, skanus maistas, nuoširdūs žmonės ir svarbiausia – nuostabi gamta.

Nijolė prisipažįsta, kad jau antrus metus ieško ten namų ir tiki, kad vieną dieną būtinai įgyvendins savo svajonę – įsigis nekilnojamo turto būtent Ispanijoje.

Šiuo metu vienintelė grupės „69 danguje“ narė, sako, turinti net penkis namus Lietuvoje. Du nuomoja, viename gyvena, namą Lampėdžiuose baigia įsirengti, o štai penktame, kuris yra Palangoje, Kunigiškėse, ji ilsisi. „Jis yra mano didžioji ramybės oazė. Nuvažiuoju, permiegu, pailsiu, pasivaikštau pušyne, nueinu prie jūros. Užtai, kai reikia už visus komunalinius mokėti, prie kompiuterio sėdžiu pusę dienos. Vis noriu kokį parduoti, bet vienas protingas žmogus man patarė to nedaryti. Sakė, Nijoliuk, kol turi už ką valgyti, niekada nepardavinėk savo turto“, – atvirauja pašnekovė.

D. Kudriavcevo, V. Černiausko nuotr.

Naujas automobilis tiks ir ūkyje

Jei reikėtų apibūdinti projektą „Ūkininkai ieško meilės“ daina? Nijolė ilgai negalvojusi uždainuoja Vytauto Šiškausko dainą „Mūsų kaimas“ ir sako, kad būtų įdomu išgirsti, ar kuris iš antrojo sezono ūkininkų yra balsingas. Jei taip – gal pavyktų projekte padainuoti duetu.

Į klausimą, kokį iššūkį pati sugalvotų šio realybės šou dalyviams, Nijolė ilgai nesvarsto. Sako, tiesiog naudotųsi proga, kad atsirado papildomų rankų, ir lieptų jiems žolę pjauti, ką nors kasti, sodinti, ravėti.

Neseniai moteris įgyvendino dar vieną savo svajonę – įsigijo naują „Audi Q8“ automobilį, kurio valstybinis numeris – Nijolės inicialai NJP690.

Ar jis derėtų prie ūkio? „Labai derėtų, – įsitikinusi ji. – Keturi varantieji ratai – lėktų ir per sniegą, ir per purvą, ir per dumblą“, – linksma gaida baigia pokalbį laidos „Ūkininkai ieško meilės“ vedėja.