„One Direction“ grupės nariai išgyvena dar vieną netektį

Žinią socialiniuose tinkluose paskelbė Roberto ilgametis partneris Philas Griffinas.
„Po drąsios kovos su vėžiu, Paulas vakar vakare ramiai išėjo, lydimas artimųjų. Jo išėjimas, kaip ir gyvenimas, buvo kupinas ramybės ir grakštumo. Ilsėkis ramybėje“, – rašė jis.
Paulas Robertsas buvo vienas geidžiamiausių choreografų pasaulyje. Per savo 25 metų karjerą jis dirbo su tokiais garsiais atlikėjais kaip „One Direction“, „Spice Girls“, Katy Perry, Paul McCartney, Robbie Williams, Ed Sheeran, Prince, Diana Ross, „Destiny’s Child“, Dolly Parton ir daugybe kitų. Jis prisidėjo prie „Spice Girls“ sugrįžimo turo 2019-aisiais, kūrė šokius Samo Smitho ir Robbie Williamso koncertams bei televizijos projektams.
Būtent Robertsas sukūrė choreografiją ne vienam „One Direction“ vaizdo klipui – „Steal My Girl“, „Best Song Ever“, „Kiss You“. Jis taip pat dirbo su Harry Styles prie dainos „Treat People With Kindness“ klipo, kuris 2021 m. pelnė MTV apdovanojimą už geriausią choreografiją.
Kalbėdamas apie darbą su vaikinų grupe, Paulas 2021 m. BBC sakė: „Visada buvo labai įdomu dirbti su „One Direction“. Labai anksti supratau, kad juose slypi tam tikra magija ir kad jie turi kitų gebėjimų, be to, kad yra labai graži penkių, o vėliau keturių vaikinų grupė. Asmeniškesnėmis akimirkomis buvo galima pamatyti, kaip jie atsiskleidžia. Jie juokaudami darydavo kvailus šokio judesius, bet aš pagalvodavau: „Iš tiesų, jei tik panorėtumėte šokti rimtai, jūs tikrai galėtumėte tai padaryti.“
Mirus choreografui, žinomi atlikėjai dalijosi užuojautos žinutėmis.
Popmuzikos žvaigždė Samas Smithas rašė: „Tai širdį draskanti žinia. Mintimis ir širdimi esu su visa Paulo šeima ir draugais šiuo sunkiu metu. Paulas buvo šviesa šiame pasaulyje. Niekada nepamiršiu jo gerumo ir spindesio. Jo magija niekada nepaliks žmonių, kuriuos jis mylėjo. Paulas yra amžinas.“
Emma Bunton sakė: „Mano širdis sudaužyta – būti jo draugijoje buvo mano laimės vieta. Galvoju apie tave, @thephilgriffin, siunčiu meilę tau ir visai jo šeimai.“
Sophie Ellis-Bextor komentavo: „Tai taip liūdna. Paulas buvo ypatingas. Taip, talentingas, bet kartu ir šiltas, mielas, dėmesingas ir linksmas. Labai gaila girdėti, kad jo jau nebėra. Siunčiu daug meilės visiems, kurie jį pažinojo. Xxxxx.“
Užuojautą išreiškė ir daugybė kitų žvaigždžių – „Atomic Kitten“, „Steps“, „All Saints“ nariai, Pixie Lott, Lottie Tomlinson bei šimtai gerbėjų visame pasaulyje.
Robertas paliko ryškų pėdsaką muzikos ir šokio pasaulyje – jo darbus prisimins milijonai žiūrovų, kurie augo kartu su jo sukurtais šokio numeriais.
