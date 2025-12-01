Mirė buvusi Bangladešo premjerė Khaleda Zia

„BNP pirmininkė ir buvusi ministrė pirmininkė, šalies lyderė Khaleda Zia mirė šiandien 6 val. ryto (2 val. Lietuvos laiku), iškart po „Fajr“ (aušros) maldos“, – teigiama partijos pranešime.
Lapkričio pabaigoje buvusi vyriausybės vadovė buvo skubiai nuvežta į ligoninę, bet, nepaisant visų medikų pastangų, jos būklė dėl daugybės sveikatos problemų pablogėjo.
Nepaisant daugelį metų trukusių sveikatos sutrikimų ir įkalinimo, K. Zia lapkritį buvo pasižadėjusi dalyvauti 2026 metų vasarį numatytuose rinkimuose – pirmajame balsavime po to, kai praėjusiais metais masinis sukilimas nuvertė jos pagrindinę varžovę Sheikh Hasiną (Šeich Hasiną).
Visgi likus kelioms valandoms iki politikos veteranės mirties, partijos atstovai pirmadienį buvo pateikę jos vardu parengtus dokumentus dėl kandidatavimo trijose rinkimų apygardose.
BNP yra plačiai vertinama kaip favoritė, o velionės sūnus Tarique'as Rahmanas (Tarikas Rahmanas), kuris tik ketvirtadienį sugrįžo namo po 17 metų tremties, laikomas galimu ministru pirmininku, jei partija laimės daugumą.
