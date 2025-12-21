Paaiškėjo kultinių „Žvaigždžių duetų“ nugalėtojai

Finale buvo atiduota beveik 50 tūkst. balsų. Jo dalyvių kelionė tęsėsi nuo pat rugsėjo, o būtent žiūrovų prie televizorių ekranų atiduoti balsai nulėmė, kas namo iškeliavo su nugalėtojų statulėlėmis.
Paskutinėje „Žvaigždžių duetų“ laidoje duetai nevengė rinktis sudėtingų kūrinių, bandė nustebinti įspūdingais sceniniais įvaizdžiais ir atidavė viską, demonstruodami, kaip patobulėjo per kelis mėnesius trukusią muzikinio šou kelionę.
Nors dauguma dalyvių neslėpė, kad dėl besibaigiančio projekto juos kamuoja liūdesys, tačiau tuo pačiu finalinės laidos metu buvo juntama pakili nuotaika. O visiems aštuoniems į finalą patekusiems duetams scenoje atlikus pasirinktus kūrinius, laidos vedėjai Giedrius Savickas ir Ugnė Siparė ištarė lemtingus vardus. Po žiūrovų balsavimo paaiškėjo, kad projekto nugalėtojais tapo dainininkas Dainotas Varnas ir socialinių tinklų žvaigždė Tadas Kanapeckas – Varkė Labdarkė, surinkę 9525 žiūrovų balsus.
Sužinoję, kad projekte triumfavo būtent jie, duetas neslėpė emocijų, taip pat sulaukė palaikymo ir iš kitų dalyvių. Nors visi duetai varžėsi dėl laimėtojų vardo, projekto dalyviai ne kartą yra pripažinę, kad „Žvaigždžių duetuose“ jie tapo viena didele ir laiminga šeima.
Tai yra visiškas kosmosas.
Pergalės adrenalinas nenuslūgo ir užkulisiuose. Laimėtojai sutiko pasidalinti juos apėmusiomis emocijomis.
„Emocijų yra tiek daug. Tai yra visiškas kosmosas. Tarsi ir sakiau, kad nenoriu laimėti, bet iš tikrųjų norėjau“, – susijaudinęs kalbėjo T. Kanapeckas-Varkė Labdarkė.
O jo scenos partneris D. Varnas porininkui ir toliau negailėjo komplimentų. „Tadai, tai įrodo, kad tai yra ne dainavimo konkursas. Tai yra televizinis, muzikinis šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“. Ir tu esi nauja era“, – sakė atlikėjas.
Antrą vietą šou užėmė Naglis Bierancas ir Adrina, surinkę 8104 žiūrovų balsus.
Trečioji vieta atiteko Medai ir Anyanyai, jiems atiteko 8092 žiūrovų balsų.
Ketvirtąją vietą užėmė Arnas Ašmonas ir Ieva Juozapaitytė, surinkę 8082 žiūrovų balsus. Penktoji vieta – Mindaugo ir Laisvos, jiems teko 4805 žiūrovų balsai.
Šeštoje vietoje – Vismantė Benkunskienė ir Pijus Narijauskas, surinkę 4557 žiūrovų balsus. Septinti liko Laurynas Suodaitis ir „Žemaitukai“ su 2309 žiūrovų balsais.
Aštuntoji vieta atiteko gydytojai Viktorijai Navickienei ir Edgarui Lubiui, juos palaikė 1811 žiūrovų.
