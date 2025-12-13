Pasvalyje jau šviečia Kalėdų eglė

„Daug vaikų ir jų mamyčių bei tėvelių, močiučių, senelių būrėsi Pasvalio centre. Pasvalio kultūros centro darbštuolių rankomis papuošta, iš Rinkūnų atkeliavusi eglė, skleidė šilumą. Gal todėl ir snaigės nedrįso kristi... Ir Kalėdų senelį vežė rogės-džipas. O Grinčas visais būdais stengėsi trukdyti.
Nepatikėsite, bet jis net elektrą pavogė! Gerai, kad nuostabūs Pasvalio vaikučiai nieko nebijojo ir buvo kantrūs. Kantrybė nugalėjo! Sušvitusi Kalėdų eglė suteikia viltį – Kalėdos bus baltos!“, – feisbuke eglutės įžiebimu džiaugėsi Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.
„Kalėdų eglė jau šviečia kiekvienam: ir mažam, ir dideliam! Kad ji įsižiebtų mažieji kantriai dainavo, kantriai skaičiavo. Ačiū už bendrystę“, – rašė meras.
