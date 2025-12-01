Pirmadienio vakarą Radviliškyje nušvito Kalėdų eglė

„Šį vakarą Radviliškio aikštę pripildė šviesa – sužibo mūsų miesto Kalėdų eglė. Tai metas, kai sustojame ir leidžiame sau pajusti daugiau – šilumos, vilties, gerumo.
Šventinei nuotaikai sukurti dirbo daug širdžių ir rankų. Kultūros centro, seniūnijos ir Savivaldybės žmonės labai stengėsi, kad mūsų laukimas būtų kupinas šviesos, šilumos ir nuoširdaus džiaugsmo. Tikiuosi, kad radviliškiečiai tai pajus ir įvertins.
Šiuo laikotarpiu noriu palinkėti vieno – būkime geresni. Sau ir savo artimiesiems. Vieni kitiems. Tegul šventinės iliuminacijos tampa viltimi, kuri padeda mums atrasti daugiau ramybės ir žmogiško jautrumo belaukiant gražiausių metų švenčių.
Gražaus Kalėdų ir Naujųjų metų laukimo“, – feisbuke linkėjo Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis.
Šventinę nuotaiką Aušros aikštėje kėlė Martynas Kavaliauskas, Kamilė Aksinavičiūtė ir Kamilė Petrėtytė, Smiltė Kadžiulytė, Goda Šikšnytė, Vaikų dainavimo studija „ Žiogas“.
Naujausi komentarai