Po žinios apie milijoninį ieškinį – Ievos Voveris atsakas

2025-08-29 17:22
LNK inf., „Kauno diena“

Penktadienį žiniasklaidoje pasirodė žinia apie milijoninį ieškinį JAV gyvenusių milijonierių Voverių šeimos verslui. Skelbiama, kad tai galėjo paskatinti šeimą išsikraustyti iš šalies. LNK.LT pavyko gauti nuomonės formuotojos Ievos Voveris komentarą.

Kaip jau buvo rašyta, JAV teismuose nagrinėjama byla, siejama su Ievos ir Andriaus Voverių įmone „Triton Logistics“. Vakarėlių autobusų kompanijos savininkas pateikė 5,3 mln. dolerių ieškinį prieš „Triton Logistics“ po „Triton“ sunkvežimio ir autobuso avarijos, per kurią žuvo trys žmonės.

Anot užsienio žiniasklaidos, sunkvežimio vairuotojas buvo pavargęs dėl „per ilgo vairavimo ir miego trūkumo“.

Teigiama, kad „Triton Logistics“ suklastojo vairuotojų anketas savo transporto priemonių elektroninėse registracijos įrenginių sistemose, kad sudarytų įspūdis, jog jie pakankamai ilsisi tarp važiavimų.

Dokumentai parodė, kad ši schema buvo vykdoma per duomenų centrą Lietuvoje.

LNK.LT pavyko susisiekti su I. Voveris, kuri pateikė savo komentarą. Ji teigė, kad tokie incidentai kelyje yra neatsiejama verslo dalis.

„Avarija įvyko 2022-aisiais. Tokios apimties avarijų teisminiai procesai Amerikoje dažnai užtrunka apie dešimt ar net daugiau metų. Jungtinėse Valstijose, ko gero, nėra logistikos kompanijos, kuri nebūtų patyrusi avarijų – tai natūrali, deja, neišvengiama šio verslo dalis“, – kalbėjo nuomonės formuotoja.

Paklausta, ar teisiniai procesai turėjo įtakos sprendimui išvykti iš šalies, I. Voveris užtikrino – šie dalykai nėra susiję.

„Tikrai ne – tai įvyko beveik prieš trejus metus“, – LNK.LT patikino ji.

