Populiarus aksesuaras vos nepražudė nuomonės formuotojos: perspėja kitas moteris

Dviejų vaikų mama Eli Moulton sekmadienį savo instagramo sekėjams pasakojo, kad šalikėlis, kurį ji dėvėjo ant kaklo, įsipainiojo į važiuojantį automobilį.
Rugpjūčio 11 d. E. Moulton dalyvavo BMW renginyje. Ji vilkėjo elegantišką juodą suknelę ir pastaruoju metu madingą aksesuarą – ilgą šalikėlį ant kaklo. Jai išvykstant, šalikėlis pakliuvo po judančiu automobiliu, smarkiai truktelėdamas ją už kaklo.
Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir gydoma dėl stipraus nudegimo.
Instagrame moteris dalijosi nelaimingo atstikimo padariniais – incidentas paliko ryškų randą kaklo srityje.
Vis dėlto E. Moulton teigė, kad, nepaisant skausmingos žaizdos, ji vis dar yra „pakilios nuotaikos“.
„Priminimas moterims: prieš lipant į vidų ar valdant bet kokią sunkiąją techniką, nusiimkite kaklo skaras!“ – patarė ji savo socialinio tinklo paskyroje.
