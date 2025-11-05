Prodiuseris Gediminas Jaunius – apie iššūkius ir deimantus

Laidos metu buvo kalbėta ir apie tai, kuo šie muzikos apdovanojimai skiriasi nuo kitų, jau žinomų muzikos apdovanojimų. „Manau, esminis skirtumas, kad M.A.M.A. apdovanojimai yra ekspertiniai apdovanojimai. Ten dažniausiai įvertinimą daro asociacija ir jų ekspertai, o čia jokio ekspertinio vertinimo nebus. Bus tik gryni duomenys, kuriuos mes imame iš AGATA agentūros. Pagal tai formuojamos nominacijos. Kas daugiausiai klausomas, kas populiariausias. Ir tada tik žmonės sprendžia, kas laimės“, – teigė prodiuseris G. Jaunius.
Gediminas taip pat patikino, kad būtent tokio renginio Lietuvai dabar labiausiai ir reikėjo: „Muzikos industrija yra labai išsivysčiusi. Apkalbėti, aptarti yra ką. Ir patinka jums tai ar nepatinka, mes siekiame nacionalinių apdovanojimų charakterio. Man atrodo, mes jį pasieksime“, – sakė jis.
Jam antrino ir S. Žvirgždas, pabrėždamas, kad šios iniciatyvos laukė ir atlikėjai, ir klausytojai. „Dažnai į eterį ateina svečiai, atlikėjai, muzikantai, kurie sako: „Fainai, gerai sugalvojote. Mes to laukėme. Mes norime.“ Kuo daugiau apdovanojimų, tuo geriau visiems atlikėjams ir visiems žiūrovams. Tikrai ne vienas Lietuvoje esantis atlikėjas ar grupė apsidžiaugė, kad yra dar vieni apdovanojimai“, – pasakojo M1 kūrybos direktorius.
„Šeškinės 20“ laidoje pirmą kartą buvo prasitarta ir apie prizus. Ir tai tikrai nebus statulėlės. „Apdovanojimas bus ypatingas, iš dviejų sudedamųjų dalių. Tai bus kažkas ant grandinės, bet viduje to gražaus M1 simbolio bus šis tas labai brangaus. Labai išskirtinio. Sukurto specialiai šitiems apdovanojimams. Tai bus brangus juvelyrinis dirbinys. Bus ir deimantų“, – šypsojosi G. Jaunius.
„Mes norėjome statulėlės, kurios negalėtum padėti į lentyną ir, kad visada būtų su tavimi“, – papildė S. Žvirgždas.
Kokių dar staigmenų pažers šių apdovanojimų kūrybinė komanda, galite išgirsti laidoje „Šeškinės 20“ šį trečiadienio vakarą, 20 val., per LNK.
