Putiną naujame filme suvaidinęs Jude‘as Law: nesu naivus

Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną naujame politiniame trileryje, kurio premjera įvyks sekmadienį Venecijos kino festivalyje, suvaidinęs Jude‘as Law sakė, kad dėl Rusijos vadovo reakcijos nesijaudina.
„Tikiuosi, kad nesu naivus, bet pasekmių nesibaiminau“, – sekmadienį Venecijoje surengtoje spaudos konferencijoje sakė 52 metų aktorius.
Filmo „Kremliaus burtininkas“ (The Wizard of Kremlin) premjera kino festivalyje įvyks sekmadienį vakare. Prancūzų režisieriaus Olivier‘io Assayaso darbas dėl „Auksinio liūto“ varžosi su 20 kitų filmų.
Pasekmių nesibaiminau.
Filmuodamas šią romano ekranizaciją, O. Assayasas pabrėžė V. Putino iškilimą į Rusijos prezidento postą. Istorija pasakojama iš jauno patarėjo (Paulas Dano) – išgalvoto personažo, kuris, kaip teigiama, buvo sukurtas pagal Rusijos politiką Vladislavą Surkovą – perspektyvos.
„Buvau įsitikinęs, kad Olivieris ir scenarijaus autorius šią istoriją papasakos protingai, subtiliai ir apgalvotai“, – teigė J. Law.
„Mes nesiekėme kontroversijos vien kontroversijos vardan. Tai platesnės istorijos personažas. Nesistengėme paryškinti jokių kieno nors savybių“, – pridūrė J. Law.
O. Assayasas ir J. Law sutarė, kad nenori vaizduoti kokios nors „Putino interpretacijos“. Anot aktoriaus, komanda glaudžiai bendradarbiavo su makiažo ir šukuosenų specialistais ir rėmėsi atitinkamu V. Putino gyvenimo laikotarpiu, kad sukurtų įtikinamą panašumą. „Nuostabu, ką gali padaryti puikus perukas“.
Ruošdamasis vaidmeniui J. Law sakė, kad „įlindo gilyn į triušio urvelį“ ir visiškai pasinėrė į gausią vaizdo medžiagą. Jis pridūrė, kad didžiausias iššūkis buvo tai, kad iš viešo V. Putino įvaizdžio galima surinkti tik labai mažai informacijos.
Paklaustas, ar iš šio vaidmens išsinešė ką nors teigiamo, J. Law atsakė: „Išmokau dziudo“. V. Putinas garsėja tuo, kad užsiima šia sporto šaka.
Naujausi komentarai