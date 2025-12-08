Rūta MUR pristato naują dainą „Viskas bus gerai“: tai savotiškas tiltas tarp skausmo ir vilties

„Daina yra apie išsiskyrimą, žmogiškas klaidas ir suvokimą, kad nepaisant jų visų, gyvenimas vis tiek tęsis toliau. Šį kūrinį parašiau pati išgyvendama juodą periodą, kai griuvo svajonės ir lūkesčiai. Žinojau, kad negaliu palikti savęs vienos skęsti tamsoje, todėl muzika kaip visada tapo mano gelbėtoja ir švelnia vedle per sudėtingus laikus“, – sakė Rūta MUR.
Atlikėja neslepia – daina gimė ne iš teorijos, o iš patirties. Tai kvietimas prisiglausti prie muzikos kaip paguodos, kaip vietos, kurioje galima iškvėpti.
„Šiems metams einant į pabaigą, noriu priminti žmonėms apie viltį ir gerumą, kuris vis tiek egzistuoja, nepaisant to, jog dabar vidus blaškosi didžiausioje audroje. Tai žmogiškas, visiems pažįstamas kvietimas į paguodos glėbį, kurio sunkiausiomis akimirkomis mums reikia labiausiai.“
„Tegu ši daina būna atgaiva tiems, kurie kenčia, kurie atsisveikina – ar su mylimaisiais, ar su sunkiais metais – ir laukia šviesesnių dienų. Jos tikrai ateis. Tad viltingai kviečiu prisiliesti su šia daina prie savo širdies ir padėti jai nurimti, kad ir kas bekamuotų“, – dalijosi kūrėja.
Žinutė, kurią neša „Viskas bus gerai“, Šv. Kotrynos bažnyčios erdvėje įgaus dar daugiau jautrumo ir gylio. Du gruodžio 16-osios koncertai – tai galimybė metų pabaigą pasitikti jaukiai, su muzika, kuri priima ir išlygina pulsą.
