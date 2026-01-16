Sergejus Maslobojevas: jei už save nepastovėsi, tave suvalgys

Pasak kikboksininko, daugkartinio čempiono Sergėjaus Maslobojevo, iš tiesų nemažai jaunimo šiais laikais galvoja, kad pasaulis priklauso jiems ir visi turi šokti pagal jų dūdelę.
„Ne veltui yra tas posakis, kad sunkūs laikai kuria stiprius žmones, o geri laikai – silpnus žmones. Taigi tie, kurie iš sunkių šeimų, atsistoja ant kojų, susikuria verslus ir nori, kad jų vaikai niekada nejaustų to, ką jautė jie. Jie viską daro dėl savo vaikų – jiems užpakalį valo, bučiuoja kojytes, tiesiog auksiniuose pampersuose gyvena. Bet ką tuomet mes matome: daugumą kankina depresijos, narkotikai, alkoholis, nes nėra iššūkių gyvenime, nėra sunkumų, viskas padaryta. Jie važiuoja atostogų po 6–7 kartus į metus, tėtis nuperka BMW ne tos spalvos ir jiems depresija“, – laidoje pasakos kovotojas.
Vyras atskleis jau dabar auklėjantis sūnų taip, kad jis mokėtų už save pastovėti, nes visais laikais tai buvo nepaprastai svarbu.
„Jei tu už save nepastovėsi, tai tave suvalgys“, – įsitikinęs S. Maslobojevas.
Tuo metu vos 25-erių verslininkas Mykolas Karpičius – puikus jaunosios kartos atstovas. Vaikinas neturi aukštojo mokslo diplomo, bet sukūrė ir išvystė milijoninį verslą – kompaniją „Cannumo“, prekiaujančią fermentuotu gėrimu „Gėris“.
Pasak jauno vyro, visuomenėje visais laikais buvo ir bus jaunų genijų, ateities lyderių ir išlepusių tinginių.
„Kai per šventes susitinku su artimaisiais, visada išgirstu, ką blogai darau. Tą patį mano močiutė sakydavo apie mano tėvus, o jos tėvai – apie ją. Visada sakoma, kad karta, kuri eina po mūsų, kažkuo prastesnė, bet aš matau daug jaunimo, kuris stengiasi, o šiuolaikinės technologijos nėra blogybė – atvirkščiai, leidžia verslą pradėti per penkias minutes“, – teigs M. Karpičius, verslą pradėjęs iškart po mokyklos.
Diskusijų laida „Už ar prieš“ su Rūta Mikelkevičiūte ir Pauliumi Mikolaičiu – jau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., per LNK.
Naujausi komentarai