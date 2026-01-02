Šou pasaulį supurtė skandalas: po viešo pareiškimo – Adrinos atsakas

Ši žinia netruko sukelti didelės reakcijos – tiek tarp klausytojų, tiek pačioje muzikos industrijoje. Žiniasklaidai „2Kvėpavimo“ narys Denisas Černiauskas teigė, kad toks pranešimas buvo paviešintas be jo žinios ir neatspindi jo pozicijos.
Po kilusio ažiotažo savo poziciją pirmą kartą viešai išsakė ir pati Adrina. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo ilgu ir atviru įrašu, kuriame reagavo į situaciją bei išsakė savo požiūrį.
„Net sapnuoti negalėjau, jog naujuosius metus pasitiksiu su absurdiškai skambančiais atsiribojimais...
Pripažinsiu, kad dar vakar plačiai paviešintoje situacijoje, didžiulę nuostabą kelia tai, kad tie, kurie ne vienerius metus dalyvavo „2Kvėpavimo“ kūrinių sklaidoje ir kaip šio talentingo PREKINIO ŽENKLO turėtojas, turbūt iš to gavo itin nemažas pajamas, dabar viešai atsiriboja nuo manęs dėl dainos, kurią atlikau ir visą „2Kvėpavimo“ kūrinių sklaidos laiką!
Tiek aistrų keliantis kūrinys, pelnęs ir AGATA statulėlę, buvo išleistas tuo metu dar tiesiogiai bendradarbiaujant su visa komanda. Keista, jokių oficialių pretenzijų mums dėl kūrinio niekas niekada nereiškė, kaip NEREIŠKIA IR IKI ŠIOL. Kažkodėl viešai teigiant, jog šalina iš platformų „2Kvėpavimo“ kūrybą, kurioje skamba mano balsas, tikriausiai netyčia pašalino ir visą turimo prekinio ženklo autorinį albumą...“ – rašė Adrina.
Atlikėja neslėpė nusivylimo ir kėlė klausimą, ar tokie veiksmai nėra bandymas susidoroti viešai: „Ar tai tikrai bausmė man ir mano prodiuseriui? Ar tai tikrai apie mane??? O gal vis tik ką nors įžeidžiau tuo, jog nepasirinkau kaip „tinkamo“ savo koncertų organizatoriaus ar asmeniškai nepakviečiau į soldout'inį koncertą paklausyti lietuviškos muzikos? (nors tiesa, bandėm) Jei taip, apgailestauju.“
Anot jos, susidariusi situacija primena bandymą diskredituoti, o ne konstruktyvų dialogą: „Man atrodo tai labai panašu į bandymą viešai su mumis susidoroti.“
Adrina taip pat paragino visuomenę ir žiniasklaidą vertinti informaciją atsakingiau bei nepulti skelbti nepatikrintų faktų.
„Noriu, kad Lietuva pradėtų metus blaiviai. Po vakar išplatinto pranešimo su visom absurdiškom ir klaidinančiom antraštėm, kad niekas kitas daugiau nekalbėtų už mus“, – rašė moteris.
Ji atkreipė dėmesį ir į žurnalistų vaidmenį formuojant visuomenės nuomonę: „Suprantu, kad žiniasklaida daro mums visuomeninkams didžiulę naudą rašydami apie mus, lygiai taip pačiai kaip ir mūsų veikla yra naudinga žurnalistams, nes turi apie ką rašyti. Tačiau žurnalistai dar ir žalą ne tik mums, bet ir visuomenei. Ir daro ypač tie, kurie kad tik bele rašyt... Tie, kurie net nepasivargina bent pasigilinti į gautą pranešimą spaudai, ką jau kalbėti apie kažkokių faktų sutikrinimą.“
Galiausiai atlikėja aiškiai įvardijo savo santykius su Denisu Černiausku bei padėkojo klausytojams už palaikymą.
„Taigi, dar kartą GARSIAI IR AIŠKIAI – mes su Denisu, esame kaip viena šeima! Nenusisukome vienas nuo kito ir šito tikrai neplanuojame ateityje. Apkabiname kiekvieną savo klausytoją. Ačiū visiems, kas einate kartu. Šiurpsta oda nuo tokio jūsų visų palaikymo!
Tad naujaisiais metais linkiu dar mažiau pykčių, daugiau sąmoningumo, adekvatumo, santarvės bei žinoma sėkmės visuose projektuose“, – socialiniame tinkle rašė atliekėja.
Primename, kad skandalas kilo po to, kai buvo paviešinta informacija apie gruodžio 27 dieną Klaipėdoje vykusiame Adrinos koncerte atliktą kūrinį „Ko tau reikia“, kuris, kaip teigiama pranešime spaudai, yra rusiškos dainos „Pozvoni“ perdirbinys. Reaguodami į tai, prekės ženklo „2Kvėpavimas“ atstovai pranešė nutraukiantys bet kokias sąsajas su atlikėja ir jos prodiuseriu.
