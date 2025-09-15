Svarbiausios „Emmy“ apdovanojimų akimirkos: vaikai, Stephenas Colbertas, moterys ir politika

Toliau apžvelgiame keletą svarbiausių akimirkų iš „Peacock“ teatro Los Andželo centre.
Pagalvota apie vaikus
Vedėjas Nate'as Bargatze'as (Neitas Bargecas) sugalvojo naują būdą, kaip neleisti renginiui užtrukti ilgiau.
Komikas pažadėjo paaukoti 100 tūkst. dolerių (85,58 tūkst. eurų) iš savo asmeninių lėšų organizacijai „Boys & Girls Clubs of America“, tačiau sakė, kad atskaitys 1 tūkst. dolerių už kiekvieną sekundę, kurią nugalėtojo padėkos kalba viršys skirtąsias 45 sekundes, ir pridės pinigų, jei laureatai pasisakys trumpiau.
„Žinau, kad tai sudėtinga. Sunku“, – sakė jis.
„Ką ketinate daryti? Aš negaliu to pakeisti. Tai mano sugalvotas žaidimas, ir tokios yra taisyklės“, – klausė jis.
Ekrane esantis skaitiklis fiksavo laiką ir negailestingai skaičiavo sekundes, kol aktoriai ir režisieriai dėkojo ilgam kolegų, šeimos narių, agentų ir kitų asmenų sąrašui.
Kai kurie nugalėtojai iš esmės neviršijo jiems skirto laiko, o komikas Johnas Oliveris (Džonas Oliveris) savo kalbą itin sutrumpino, kas kiek padidino aukojamą sumą, bet galiausiai ji vis tiek buvo minusinė.
Tačiau N. Bargatze'as sakė, kad jis ir CBS paaukos ne pelno siekiančiai organizacijai, kuri organizuoja popamokines programas jauniems žmonėms, iš viso 350 tūkst. dolerių (298 tūkst. eurų).
Ovacijos S. Colbert'ui
Komiką Stepheną Colbert'ą (Stiveną Kolberą) žiūrovai renginio pradžioje pasitiko ovacijomis.
Televizijos tinklas CBS liepą pranešė, kad kitąmet uždarys S. Colbert'o laidą „The Late Show“. Prieš kelias dienas komikas buvo sukritikavęs CBS patronuojančiosios bendrovės „Paramount“ pasiektą 16 mln. dolerių (13,8 mln. eurų) susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) dėl ieškinio, kurį jis savo laidoje pavadino „dideliu riebiu kyšiu“.
D. Trumpas laidos uždarymu džiaugėsi, bet pramogų industrija palaikė S. Colbert'ą, kitiems vakaro laidų vedėjams pažadėjus paremti jo nominaciją geriausios pokalbių laidos kategorijoje. Atėjęs atsiimti apdovanojimo jis sulaukė audringų aplodismentų
S. Colbert'as auditorijai sakė supratęs, kad jo teminė laida, kurioje dažnai kritikuojamas D. Trumpas ir, anot komiko, nykstanti pilietinė erdvė, yra apie netektį.
„Kartais iš tikrųjų supranti, kiek stipriai kažką myli, tik tada, kai pajunti, kad gali tai prarasti“, – teigė jis.
„2025-ųjų rugsėjį, mano draugai, aš niekada taip beviltiškai nemylėjau savo šalies. Telaimina Dievas Ameriką“, – pridūrė jis.
Penkios moterys ir vienas vyras
Kai „Bado žaidynių“ (Hunger Games) aktorė Elizabeth Banks (Elizabet Benks) išdidžiai paskelbė, kiek moterų ir vyrų pretenduoja į geriausio mini serialo režisieriaus apdovanojimą, publika audringai plojo.
„Kada paskutinį kartą režisierių kategorijoje buvo penkios moterys ir vienas vyras?“ – paklausė ji.
„Nesivarginau to ieškoti, bet manau, kad visi sutinkame, jog taip niekada nebuvo“, – sakė ji.
Tada ji atplėšė voką ir paskelbė, kad vienintelis nominuotas vyras – Philipas Barantini (Filipas Barantinis) – pelnė apdovanojimą už aštrią paauglio žmogžudystės sagą „Paauglystė“ (Adolescence).
ICE agentų reidai ir karas Gazos Ruože
JAV padidėjus politinei įtampai ir praėjus kelioms dienos po JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) nužudymo tikriausiai nieko nenustebino tai, kad renginyje nestigo ir politikos.
Už vaidmenį seriale „Gudrybės“ (Hacks) geriausios antraplanės aktorės apdovanojimą laimėjusi Hannah Einbinder (Hana Einbinder), atsiimdama apdovanojimą padarė trumpą, bet labai atvirą pareiškimą, kuriame kalbėjo apie karą Gazos Ruože, JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentų vykdomus reidus ir savo paramą Filadelfijos „Eagles“ ekipai.
„Pirmyn, paukščiai, velniop ICE ir Palestina bus laisva“, – sakė ji.
Tuo metu ispanų aktorius Javieras Bardemas (Chavjeras Bardemas), solidarizuodamasis su palestiniečiais, pasirodė ant kaklo užsirišęs kufiją.
Ant raudonojo kilimo kalbėdamas su naujienų agentūra AFP jis sakė boikotuojantis industrijos atstovus, kurie, jo manymu, remia Izraelį kare Gazos Ruože.
„Mes taikomės į kino kompanijas ir kino institucijas, kurios yra bendrininkės ir susijusios su genocido Gazos Ruože ir Izraelio, Izraelio ir jo apartheido režimo pateisinimu ar slėpimu“, – sakė jis.
Scenaristas Danelis O'Brienas (Danielis Obrajenas), atsiimdamas apdovanojimą už geriausią scenarijų visų „Last Week Tonight with John Oliver“ laidos kūrėjų vardu kalbėjo apie Holivude stiprėjantį jausmą, kad pasisakyti prieš dabartinę JAV vyriausybę darosi vis sunkiau.
Jis teigė, kad jam ir komandai didelė garbė dalytis prizu „su visais vėlyvo vakaro politinių komedijų scenaristais, kol tai vis dar yra laidos žanras, kuriam leidžiama egzistuoti“.
