„UTMA 13“ turnyre užpultas komikas Markas Žukauskas

Apie tai, kad buvo užpultas, M. Žukauskas pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
Žinomas vyras pasakojo, kad eidamas į tualetą buvo netikėtai užpultas. Iš pradžių vyrui buvo bandyta trenkti į galvą, o išvengus šio smūgio, prie jo prikibo kitas vyras.
Anot M. Žukausko, pirmasis užpuolikas esą pagalvojo, kad yra fotografuojamas. Tačiau komikas tuo metu bandė įamžintį ne jį, o kitą asmenį. Nepažįstamasis bandė smūgiuoti, tačiau jam nepavyko. Jį išvedė apsaugos darbuotojai.
Tačiau kiek vėliau M. Žukauskas buvo užpultas jau kito asmens – pirmojo užpuoliko draugo.
Aš niekada nenusileisiu iki tokių žmonių lygio.
„Vakar „UTMA“ wc man iš nugaros einant trenkė kažkoks ablauhas, kuris „gynė“ savo visiškai perpi**, apsiseilėjusį marozą draugelį, kuris man bandė p** į galvą, išvengiau, pasiunčiau toli ir tiesiog nuėjau pamyžt. Tada proga pasinaudojo kitas. Po to pribėgęs atsiprašinėjo ir prašė paspaust ranką, labai gailėjosi dėl tokio savo poelgio. Tie, kurie trenkia iš už nugaros arba nepadavę pirštinės smūgiuoja savo varžovui yra gaidžiai, ačiū už dėmesį“, – nemalonią situaciją nupasakojo komikas.
M. Žukauskas tikino tokių dalykų nesuprantantis, nes viską visada galima išsiaiškinti kalbant.
„Visada galim pašnekėti, jeigu kažkas nepatinka, prieikit pamatę mane ir išsiaiškinsim, bet elkitės vyriškai“, – tokiu vyrų poelgiu stebėjosi žinomas vyras.
Kiek vėliau jis atsakė ir tiems, kurie ragino tokiems „duoti atgal“.
„Aš niekada nenusileisiu iki tokių žmonių lygio. Ir manau, kad tokie išvis neturi būti įleisti į renginius“, – tikino jis.
Naujausi komentarai