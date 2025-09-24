Vytautas Mikaitis neišvengė dar vienos rimtos operacijos

Vos prieš kelias savaites V. Mikaitis socialiniuose tinkluose atskleidė, kad po skubios operacijos gydosi Kauno klinikose.
„Vienas neatsakingas judesys atgal ir nebejauti, ką dediesi į „triusikus“. Nebežinai, ar pradėjai šlapintis, o gal jau po visko. Po MRT tyrimo paaiškėjo, kad buvusi išvarža taip pokštelėjo, kad maksimaliai užspaudė stuburo nervą, todėl reikėjo skubiai operuoti. Šiuo metu esu tas, kur tik palietus lėktuvo ratams žemę jau ploju, nors lekiam dar ant 300 km/val. ir nežinau, ar yra stabdžiai, ar trenksiuosi į sieną“, – nuotrauką iš palatos lydėjo tokios V. Mikaičio mintys.
Nors laidų vedėjo sveikata pamažu gerėjo, naujausiame įraše V. Mikaitis atskleidė, kad jam teko dar kartą gultis ant operacinio stalo.
„Pakartot! Dažniausiai atlikėjams šaukia publika. Po dviejų savaičių ką tik vėl teko pakartoti ir grįžti „ant scenos“ operacijai. Pradėjo vėl tirpti koja, pradėjau vėl sunkiau vaikščioti. Dar pridėkime jau esančius arklio uodegos sindromo simptomus, kaip nejautimas klyno arba sėdėjimas ant puodo su nežinojimu, ar yra prizas“, – simptomais su sekėjais dalijosi jis.
Nors šiuo metu V. Mikaitis dar kovoja su skausmu, jis tikina – anksčiau ar vėliau sveikata pagerės.
„Dar kartą ačiū Kauno klinikoms ir visai Neurochirurgijos stuburo skyriaus svajonių komandai! Nepykite už papūgėles, bet kai išeisiu sveikas, švęsime su Kučinsku“, – savo mintimis dalijosi jis.
Naujausi komentarai