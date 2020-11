„X faktorius. Žvaigždės“ dalyvis G. L. Demarco – apie krečiamus pokštus ir palaikymą

Šiam finalui ypatingai ruošiasi virtuvės šefas Gian Luca Demarco. Jis neslėpė, kad tikrai nesitikėjo taip toli nukeliauti projekte ir žiūrovų palaikymas jam ypatingai svarbus.

„Gal kažkas iš mano kolegų nori tapti dainininkais, bet tai tikrai nėra mano tikslas. Mano tikslas yra toliau dirbti televizijoje, aš myliu televiziją, mėgstu vesti laidą, mėgstu dalyvauti visokiuose iššūkiuose. Dėl to dalyvavimas „X faktoriuje“ man yra smagus. Pagrindinis mano darbas yra studija, mokymai ir žmonės“, – pasakoja Gian Luca.

Aš labai draugiškas – darau tai, ką moku. Tai reiškia – gaminu maistą.

Italas, kulinarinės studijos įkūrėjas pelnė ne tik žiūrovų, bet ir kitų projekto dalyvių širdis. Užkulisiuose Gian Luca visuomet spinduliuoja gera nuotaika, demonstruoja puikų humoro jausmą ir visą komandą vaišina itališkais patiekalais. Taip italas nori suburti dalyvius ir sukurti bendrumo, o ne konkurencijos jausmą.

„Aš labai draugiškas – darau tai, ką moku. Tai reiškia – gaminu maistą. Man lengviau gaminti, aš atsipalaiduoju. Gaminimas man yra saugi erdvė. Aš gaminu ir žinau, kad darau viską gerai“, – sako projekto dalyvis.

Televizijos žiūrovai to nemato, tačiau transliacijų metu užkulisiuose verda tikras gyvenimas. Dalyviai ne tik bendrauja, dalijasi padrąsinimais, bet ir krečia juokus. Daugiausiai šioje srityje reiškiasi grupės „Twosome“, RSA ir Gian Luca.

„Užkulisiuose yra ne „X faktorius“, o „stand-up“ čempionatas. Praeitą savaitę bandėme padaryti varžybas su Mindaugu Rainiu. Jis grimavosi ir aš bandžiau prajuokinti. M. Rainys turi didžiulę dovaną – sugeba nesijuokti bet kokiu atveju. Gali žiūrėti tau į akis ir nejudėti... Čia yra kitas lygis. Aišku live yra nuostabūs, live yra tikra aistra ir didelis šou. Bet užkulisiai yra kaifas, galima būtų filmą kurti apie mūsų pokštus“, – apie užkulisius kalba geros nuotaikos nestokojantis italas.

Tikiu, kad esu šiame projekte dėl to, kad mano kelyje Dievas nusprendė – galiu dalyvauti šou ir dėl to aš dalyvauju.

Tačiau pokštai lieka pokštais, kai reikia žengti į sceną ir dainuoti prieš kelis šimtus tūkstančių žiūrovų. Gian Luca ypač džiugina Italijoje gyvenantys lietuviai, kurie seka jo kelią projekte, rašo palaikymo žinutes. Atlikęs pasirodymą, Gian Luca skambina mamai ir vaizdo pokalbio metu aptaria, kaip jam sekėsi padainuoti. Smagu tai, kad tiek RSA, tiek „Twosome“ taip pat dalyvauja pokalbyje, jau pažįsta Gian Luca mamą.

„Turiu labai didelę kompaniją, kuri mane palaiko. Prieš išeidamas į sceną pasimeldžiu ir nebebijau. Tikiu, kad esu šiame projekte dėl to, kad mano kelyje Dievas nusprendė – galiu dalyvauti šou ir dėl to aš dalyvauju. Nežinau dar, kur nuves šis dalykas. Dėl to yra gerai, kad aš nereikalauju per daug, nesitikiu aukštumų“, – kalba Gian Luca.

