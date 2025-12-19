 Budrys: Konstantinopolio egzarchatas reikšmingas mažinant Maskvos įtaką Lietuvoje

2025-12-19 14:49
BNS inf.

Su Chalkedono arkivyskupu metropolitu Emanueliu susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė prieš porą metų Lietuvoje atkurto Konstantinopolio egzarchato aktualijas, bendruomenei kylančius iššūkius, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Budrys: Konstantinopolio egzarchatas reikšmingas mažinant Maskvos įtaką Lietuvoje / URM nuotr.

„Lietuva itin vertina Konstantinopolio patriarchato indėlį stiprinant ortodoksų bendruomenės atsparumą Maskvos įtakai. Prieš dvejus metus atkurtas egzarchatas Lietuvoje suteikia alternatyvą tikintiesiems, siekiantiems religinės laisvės be sąžinės konflikto“, – susitikime sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Be kita ko, susitikime kalbėta apie Rusijos prieš Ukrainą vykdomą agresiją ir paramą Ukrainai.

Kaip nurodė URM, K. Budrys pokalbio metu padėkojo Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotiniam patriarchui Baltramiejui I ir metropolitui Emanueliui už nuolatinę paramą Lietuvos ortodoksų bendruomenei.

Ministerija pabrėžia, kad metropolitas aštriai kritikuoja Rusijos ortodoksų bažnyčią, kurios dvasiniai vadovai, jo teigimu, platina Evangelijos klastotę, siekdami pateisinti poziciją karo atžvilgiu.

Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos egzarchatui vadovaujantis tėvas Vitalijus Mockus ir tėvas Gintaras Jurgis Sungaila.

Metropolitas Emanuelis vizito Lietuvoje metu taip pat susitiko su Teisingumo ir Finansų ministerijų atstovais, apaštališkuoju nuncijumi Georgu Gansweinu (Georgu Gėnsveinu), Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu.

Konstantinopolio egzarchatas po beveik 300 metų Lietuvoje atkurtas 2023 metais.

Jaunalietuviai
Maskvos įtaką Lietuvoje ypatingai sumažintų visų rusakalbių imigrantų skubi deportacija iš Lietuvos, įskaitant litvinizmo platintoją -"prezidentę".
