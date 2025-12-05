Budrys rėžė opozicijai: matau pastangas kelti šurmulį, o ne gilintis į problemą

„Veikiama tikrai ne viena kryptimi, per NATO, kaip organizaciją, per Europos Sąjungą – trimis kryptimis, skirtingas komisijos dalis. Su JAV taip pat turime stiprų takelį šioje tematikoje, su regioninėmis šalimis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis“, – penktadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė K. Budrys.
„Tikrai yra tas ilgas sąrašas (partnerių – ELTA) ir tai, ką mes ir viešai skelbiame – siūlau dar kartą peržvelgti. Jeigu opozicijai trūksta atsakymų, aš esu pasiryžęs ateiti, jeigu tik jie ateis. Nes kol kas matau daugiau pastangas viešojoje erdvėje kelti šurmulį, o ne gilintis į problemą“, – atkirto jis.
K. Budrys kartojo, kad dedamos visos pastangos, jog kilusi kontrabandinių balionų krizė būtų išspręsta. Tačiau politikas ragina nesitikėti, jog rezultatai bus pasiekti greitai.
„Mes neturime turėti iliuzijų ar sau užsidėti tokio riboženklio, kad mes jau rytoj turėsime rezultatą. Tos pastangos yra dedamos. Taip, kai kurios laike užtruks ilgiau. Bet bent jau turime aiškią kryptį ir matome, kokius įrankius turėsime šiai situacijai spręsti“, – kalbėjo šalies diplomatijos vadovas.
„Yra kryptis aiški, derinamės Vyriausybėje, kaip ir priklauso, tiek per NKVC (Nacionalinį krizių valdymo centrą – ELTA), tiek per Nacionalinio saugumo komisiją, tiek Vyriausybės posėdyje“, – apibendrino jis.
Kaip skelbta, penktadienio rytą Vyriausybėje ministrė pirmininkė Inga Ruginienė susitiko su Seimo parlamentinių frakcijų atstovais ir aptarė būdus, kaip būtų galima užkardyti balionais gabenamą kontrabandą.
Po susitikimo opozicijos atstovai informavo pateikę priemonių planą, tarp kurių – ir aktyvesnis diplomatinis darbas su JAV, siekiant taip spręsti krizę su Baltarusija. Taip pat pasiūlyta Lietuvos ambasadoms užsienio valstybėse ieškoti galimybių pritraukti į Lietuvą modernios ginkluotės gamintojus, kurie galėtų padėti kinetinėmis priemonėmis nukenksminti iš Baltarusijos leidžiamus balionus.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiais buvo sustabdytas ne kartą. Pastarąjį kartą oro erdvė virš oro uosto buvo uždaryta trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
