Budrys Tokijuje: Rusija sąmoningai naudoja minas kaip teroro ginklus

Taip jis kalbėjo Ukrainos išminavimo konferencijoje Tokijuje.
„Rusija sąmoningai naudoja minas kaip teroro ginklus. Jų tikslas – neleisti ukrainiečiams grįžti namo, neleisti dirbti žemės ir blokuoti Ukrainos atstatymo bei atkūrimo pastangas. Rusijos veiksmai yra ne tik neteisėti – jie yra nežmoniški“, – konferencijoje teigė ministras.
Pasak K. Budrio, tai yra išbandymas tarptautinei bendruomenei, kuris parodys, ar ši sugebės veikti išvien prieš šiurkščius Rusijos tarptautinės teisės pažeidimus.
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat akcentavo, kad šiuo metu Ukraina yra labiausiai minomis užteršta šalis pasaulyje. Pasak jo, šių minų pašalinimas gali užtrukti metus, galbūt dešimtmečius, tačiau tai yra būtina Ukrainos atsigavimui.
Lietuva kartu su Islandija vadovauja Ukrainos Išminavimo pajėgumų koalicijai, šios tikslas – mokyti specialistus, tiekti modernias minų aptikimo priemones ir stiprinti Ukrainos gebėjimus saugiai išminuoti savo teritoriją.
Šiuo metu koaliciją sudaro 23 šalys, yra sutelkta apie 110 mln. eurų paramos.
Tarptautinė Ukrainos išminavimo konferencija rengiama trečią kartą – pirmoji vyko Šveicarijoje, antroji – Kroatijoje.
Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai svarbiausias aukšto lygio metinis renginys, skirtas mobilizuoti tarptautinę paramą ir koordinuoti veiksmus Ukrainos išminavimo srityje. Konferencijoje dalyvauja daugiau kaip 60 šalių ir tarptautinių organizacijų.
Konferencijos paraštėse ministras susitiko su Ukrainos ekonomikos, aplinkos ir žemės ūkio ministru Oleksijumi Sobolevu bei aptarė Lietuvos ir Ukrainos partnerystę.